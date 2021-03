Acht politieke partijen beloven zich de komende kabinetsperiode in te zetten voor betere lhbti-emancipatie. Daartoe tekenden de partijen zaterdag het Regenboog Stembusakkoord van COC Nederland.

De partijen die hun handtekening onder het akkoord zetten zijn VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en 50PLUS. Dit zijn ook de partijen die aanwezig waren bij het COC-verkiezingsdebat vorige maand. Het is voor het eerst dat het CDA zijn handtekening zet onder een Regenboog Stembusakkoord.

In het akkoord hebben de lijsttrekkers van de partijen afgesproken om concrete maatregelen te nemen tegen discriminerend geweld en voor lhbti-acceptatie op school. Daarnaast beloven ze onder meer een wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen, definitieve verankering van rechten voor lhbti'ers in de Grondwet en een wettelijk verbod op zogenoemde lhbti-genezing.

"Met dit akkoord in de hand kunnen we de komende jaren grote stappen vooruit zetten voor de Nederlandse regenbooggemeenschap", zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug zaterdag.

Het COC sloot eerder Regenboog Stembusakkoorden in 2012 en 2017. Die zorgden er volgens het COC voor dat er een nieuwe transgenderwet kwam en scholen verplicht werden om aandacht te schenken voor de acceptatie van lhbti'ers.

Voor het COC-debat werden alle partijen uitgenodigd met drie of meer zetels in de peilingen. Forum voor Democratie, PVV, DENK, SGP en de ChristenUnie gingen niet in op die uitnodiging en hebben het akkoord vooralsnog niet ondertekend.