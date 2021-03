In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Hoekstra: Niet alles gaat van leien dakje

Wie tijdens de campagne al toegeeft dat niet alles loopt zoals gepland, weet de weg naar boven meestal niet meer te hervinden. Gevraagd naar hoe de CDA-campagne loopt, moest lijsttrekker Wopke Hoekstra woensdag tegenover Nieuwsuur erkennen dat "niet alles van een leien dakje gaat".



Na alle onrust rondom de lijsttrekkerverkiezing lijkt ook in de verkiezingscampagne weinig te lukken. Zo blunderde Hoekstra opzichtig met een rondje schaatsen met Sven Kramer, terwijl binnensporten sinds december verboden is.



Ook kreeg hij de hoon van links over zich heen met het voorstel om de WW-duur te verkorten. In het Radio 1 Journaal nuanceerde de lijsttrekker donderdagochtend dat dit plan iets is "voor 2025 of daaromtrent".

Pijnlijk werd het dinsdag toen hij door Jesse Klaver in een hoek gedrukt werd bij Pauws Verkiezingsdebat, nadat hij eerder ook al niet goed scoorde in het lijsttrekkersdebat van RTL.

In de peilingen krimpt het CDA. Onder meer De Telegraaf en NRC gebruiken woorden als 'stroef' en 'log' in één adem met de CDA-campagne. Binnen het CDA zou zelfs de vraag worden gesteld of Pieter Omtzigt niet toch een betere lijsttrekker was geweest. Intern gemor is voor elke campagne een slecht signaal. Hoekstra heeft nog minder dan een week om het tij te keren.

Rutte vs. Wilders

Veel kans om nog gas te geven met de CDA-campagne lijkt er een week voor de verkiezingen ook niet te zijn. De laatste week staat namelijk vooral in het teken van Geert Wilders vs. Mark Rutte.



Zo treffen de twee elkaar donderdag bij Pauws Verkiezingsdebat maandag bij EenVandaag en dinsdag in het NOS-slotdebat. Alleen in laatstgenoemde krijgt Hoekstra nog tijd met Rutte.



De Volkskrant schrijft dat het een gevolg lijkt van een journalistieke afweging die de verschillende redacties los van elkaar hebben gemaakt.

Coronadebat

Van het urenlange coronadebat woensdag werd verwacht dat veel partijen hun kans zouden grijpen om er een verkiezingsdebat van te maken. Het werd echter eerder een herhaling van zetten. Sommige partijen hamerden

op het heropenen van het hoger onderwijs en de terrassen, ook de boosheid over de avondklok was niet nieuw.



De fractieleiders zagen geen kans om zich te onderscheiden. Wellicht bewust, zolang het over corona gaat lijkt immers vooral Rutte te profiteren.

De rechtsstaat

In zeker zeven van de veertien onderzochte partijprogramma's staan voorstellen die in strijd zijn met de rechtsstaat, zo blijkt uit een analyse van een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten.



In de lijst staat onder meer het plan van het CDA om de asielvergunning van geradicaliseerde mensen in kunnen trekken (strijdig met verschillende wetten en verdragen) en een voorstel van de VVD om zwarte lijsten met fraudeurs op te stellen, en deze ook met partijen buiten de overheid te delen ("kan personen levenslang

stigmatiseren en zo strijd opleveren met het recht op privacy").

PVV voert de lijst aan. "Met onder andere het intrekken van het verblijfsrecht van Syriërs, het weren van migranten uit islamitische landen, het bepleiten van een volledige asielstop, het sluiten van asielzoekerscentra, een ongedifferentieerd verbod op het verspreiden van 'islamitische ideologie' (scholen, moskeeën en Koran) en een

verbod op het dragen van hoofddoekjes, tornt de PVV aan de fundamenten van onze rechtsstaat", aldus de onderzoekers.

Kaag: geen medisch-ethische kwesties vastleggen in regeerakkoord

Sigrid Kaag wil niet dat medisch-ethische kwesties worden vastgelegd in een regeerakkoord. "Daar moet je geen formatieafspraken over maken. Kwesties van leven en dood zijn voor mij geen uitruil", zei de D66-lijsttrekker woensdag tegen de NOS.



Haar partij kwam met een initiatiefwet over voltooid leven, waarbij mensen van 75 jaar of ouder die een langdurige stervenswens hebben de mogelijkheid krijgen tot euthanasie. Deze eerder ingediende wet haalde

het in het huidige kabinet niet omdat CDA en ChristenUnie zich er lijnrecht tegenover positioneerden.



Kaag zegt nu zich hard te willen maken voor de initiatiefwet en de ChristenUnie heeft op haar beurt alweer laten weten dat het een breekpunt is wat de partij betreft. De kans dat D66 en ChristenUnie weer samen in een coalitie te gaan zitten lijkt hierdoor klein.

Speciaal plekje in de hel

"Zoals Madeleine Albright (voormalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, red.) altijd zegt: er is een speciaal plekje in de hel gereserveerd voor vrouwen die vrouwen niet steunen", aldus D66-lijsttrekker Kaag bij RTL Nieuws woensdag.

Met deze pittige uitspraak reageerde ze op het belang van vrouwen die zich uitspreken tegen seksisme.



Zo zei minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) deze week bij Op1 dat premier Rutte vrouwen tijdens vergaderingen eerder onderbreekt dan mannen. Zij heeft Rutte hierop aangesproken, samen met andere

vrouwelijke bewindslieden.

Kaag, die onderwerp werd van de hashtag #kutKaag, zag zich genoodzaakt seksisme meermalen te benoemen in deze campagnetijd. "Ik zeg jullie eerlijk, ik had ook niet gedacht dat ik op dit punt zou komen. Dat ik de noodzaak zou voelen de gelijkheid van vrouw en man in Nederland te bepleiten", aldus de D66-lijsttrekker in een speech.



