Van de 400.000 briefstemmen die PostNL tot en met 8 maart heeft ontvangen, is circa 2,5 procent ongeldig. Dat schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De ongeldig verklaarde stemmen zijn briefstemmen die in de verkeerde envelop zitten. Ook heeft het ministerie van gemeenten gehoord dat er retourenveloppen zijn ontvangen die zo dun zijn dat daar waarschijnlijk geen stembiljet in zit.

Vanwege het coronavirus mogen zeventigplussers dit jaar hun stem via de post uitbrengen. Volgens een peiling van het ministerie willen ongeveer 800.000 zeventigplussers een zogenoemde poststem uitbrengen.

Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat mensen de instructie goed moeten lezen. De briefstemmers hebben namelijk twee enveloppen ontvangen: een envelop voor het stembiljet met de tekst 'Deze envelop is alleen voor het briefstembiljet' en een retourenvelop. Op de retourenvelop staan het adres en antwoordnummer.

De dichtgeplakte envelop met daarin het stembiljet gaat samen met de ondertekende stempas in de retourenvelop. Door het stembiljet in een aparte, gesloten envelop te stoppen en bij de stempas weg te houden, blijft geheim op welke partij de kiezer heeft gestemd.

Volgens de wet mag op het briefstembureau geen envelop zonder adres geopend worden. Daarom zijn stemmen in een onjuiste envelop ongeldig. Mensen die een fout hebben gemaakt, kunnen die nog herstellen. Wie per post wil stemmen, kan zich tot vrijdagmiddag 17.00 uur bij de gemeente melden om een nieuwe stempas en nieuwe enveloppen aan te vragen.

