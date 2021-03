In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Hoekstra vs. Klaver

Jesse Klaver en Wopke Hoekstra lieten dinsdagavond bij Pauw zien dat politieke debatten een vorm van topsport zijn: een uur lang met z'n tweeën in de ring, continu scherp zijn, geen fouten maken, uithalen wanneer het kan. Geen vluchtige oneliners, zoals bij diverse andere debatconcepten, maar vol de diepte in.

Het bleek een lastig duel voor Hoekstra, die rondom het minimumloon stevig in de hoek werd gedrukt door de GroenLinks-leider. De CDA'er moest uiteindelijk erkennen details uit zijn programma niet te kennen - een stevige misser voor een lijsttrekker in campagnetijd.

De komende dagen staan er weer dergelijke lange een-op-eendebatten onder leiding van Jeroen Pauw gepland. De hoofdact is donderdagavond, als de nummers een en twee in de peilingen het tegen elkaar opnemen: Mark Rutte van de VVD en Geert Wilders van de PVV.

Wilders duikt voor Nieuwsuur

PVV-leider Wilders vond de gesprekken die Nieuwsuur elke avond voert met lijsttrekkers wat te pittig en zegde daarom alsnog af, tot afgrijzen van hoofdredacteur Joost Oranje. Hij noemt het een nederlaag voor de journalistiek.

"Het is een zorgelijke ontwikkeling. Natuurlijk zijn politici vrij hun eigen podia te kiezen. Maar het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat ze daarbij, uitgerekend in een verkiezingscampagne, zich niet onttrekken aan het kritische interview", aldus Oranje.

Ruzie bij 50PLUS escaleert

De ruzie binnen 50PLUS lijkt al snel weer te escaleren. Lijsttrekker Liane den Haan riep de nummer drie op de lijst - Ellen Verkoelen - op zich terug te trekken, maar die liet bij Op1 weten dit niet van plan te zijn.

De twee zijn het oneens over het pensioenbeleid en de verhoudingen zijn blijkbaar dusdanig bekoeld dat ze niet met elkaar communiceren, maar wel over elkaar in de media. De kiezer is doorgaans meedogenloos voor ruziënde partijen in verkiezingstijd. Het wordt voor Den Haan dus nog een hele klus om 50PLUS in de Kamer te houden.

Gaat Volt een zetel pakken?

Voor nieuwe partijen is het extreem lastig om een plek in de Kamer te veroveren. Als nieuwe partijen ontstaan, is dat vaak via afsplitsingen, zoals DENK en de PVV. Redelijk recent lukte het 50PLUS, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie wel.

En komende week zou zomaar kunnen blijken dat ook Volt een zetel verovert. Het zou daarmee de eerste partij worden die in de hele EU actief is en werkt met een kaderprogramma dat op lidstaatniveau kan worden ingekleurd.

De Volkskrant dook in het verhaal achter Volt. Waarmee weet de partij zich te onderscheiden? En hoe slaagt ze erin zo veel mensen achter zich te krijgen?

Nationaal wc-plan

In de verkiezingsdebatten is het thema nog weinig aan de orde geweest, maar presentatrice Catherine Keyl deed in De Telegraaf woensdag een dringende oproep aan de politiek: maak een nationaal wc-plan.

Het had haar gestoord dat ze nergens werd toegelaten om haar behoefte te doen en dat de weinige openbare toiletten buiten gebruik waren.

"Maak een nationaal wc-plan, of een toilettennetwerk, kan mij het schelen, maar zorg dat er om de zoveel meter in de stadscentra een toilet is. We zijn al met zeven miljoen vijftigplussers, de behoefte wordt alleen maar groter", aldus Keyl. Eens zien welke partij hier in de campagne prioriteit van wil maken.

Klimaatdrammer

Sigrid Kaag is niet van plan om een trui met een leus erop te dragen. De D66-leider reageert hiermee in De Telegraaf op de manier waarop haar runner-up Rob Jetten zijn titel 'klimaatdrammer' cultiveerde.

"'Drammer' past niet bij mij", zegt Kaag. "Van klimaat heb ik in onze campagne wel een centraal punt gemaakt, maar je moet er niet voor drammen. Dat is geen kritiek op Rob, hoor. Ik ben een vrouw van 59, ik ga ook niet in een trui lopen met een leus."

