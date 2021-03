Wachttijden bij sommige stembureaus opgelopen tot een uur

Bij Poppodium 013 in Tilburg is de wachttijd voor het stemmen opgelopen tot een uur, meldt de organisatie via Twitter. Ook in andere steden, zoals Rotterdam en Den Haag, zijn lange wachtrijen ontstaan bij stembureaus, zoals op het Binnenhof.



Volgens het AD werd stemmers in Nijmegen die onderweg waren naar Het Badhuis geadviseerd een ander stembureau op te zoeken. In Rotterdam merken stembureaus dat zij zogeheten "stembusstampers" (een houten stok die door de bus heen kan) nodig hebben, doordat stembussen dit jaar sneller vol zitten. "De stemformulieren zijn dit keer groter, want er zijn meer partijen die deelnemen aan de verkiezingen", aldus een gemeentewoordvoerder.



Naar drukke stembureaus in de stad worden nieuwe stembussen gestuurd. De woordvoerder van de gemeente meldt dat kiezers via de website van de stad kunnen zien bij welk stembureau het niet druk is. "Je kan zien hoe druk het is op jouw stembureau. Daarna kan je dus besluiten te wachten of wat verderop gaan."