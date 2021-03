De Hoop Scheffer hoort in campagne te weinig over buitenland

In de verkiezingscampagne is veel te weinig aandacht voor het buitenland waar Nederland als open economie zo afhankelijk van is, aldus Jaap de Hoop Scheffer in Buitenhof. Hij is voorzitter van de AIV, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet als het gaat om buitenlands beleid.

"Het raam zit dicht", zei hij in het televisieprogramma Buitenhof. De voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken hoopt dat in de kabinetsformatie meer aandacht zal zijn voor het buitenland. "Wij doen een dringende oproep aan de lijsttrekkers, van wie een aantal uiteindelijk voor het nieuwe regeerakkoord zal tekenen, om meer aandacht te besteden aan de wereld om ons heen. Dat is essentieel, om zowel dreigingen het hoofd te bieden als kansen te benutten", aldus De Hoop Scheffer.



De AIV vindt onder meer dat Nederland zich in de EU meer moet richten op de as Berlijn-Parijs. "Als Frankrijk en Duitsland iets willen in Europa is dat heel moeilijk tegen te houden", zei De Hoop Scheffer. Voor de Brexit richtte Nederland zich vaak op de regering in Londen.