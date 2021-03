Klaver (GroenLinks): 'Het doet pijn als je verliest'

Uitslag 'gemiddeld' Zoetermeers stembureau volgt exitpolls redelijk

Het stembureau in de rooms-katholieke kerk De Doortocht in Zoetermeer had in 2017 een van de meest gemiddelde uitslagen van Nederland. Ook dit jaar volgt De Doortocht redelijk de eerste exitpolls, op een paar uitzonderingen na.



De VVD haalt 24,1 procent van de stemmen in De Doortocht, net zoals in de exitpolls een kleine stijging. De PVV haalt 11,2 procent, tegenover 12,9 procent in 2017. Het CDA moet flink inleveren: van 12,2 procent in 2017 naar 7,1 procent nu. Ook D66 volgt de eerste exitpolls en stijgt flink. GroenLinks verliest flink, net zoals in de exitpolls, en Forum groeit.



Anders dan in de exitpolls laat de SP een kleine stijging zien, van 0,1 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen. In de eerste exitpolls verliest de SP juist flink. Voor de PvdA geldt het omgekeerde: in De Doortocht staat de partij op een groot verlies, terwijl de PvdA in de exitpolls gelijk blijft.