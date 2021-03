Laurens Dassen (Volt): 'Mooi dat we in poll terugkomen'

"Voorzichtigheid is geboden, maar het is ontzettend mooi om te zien dat we in ieder geval in de poll terugkomen", laat Laurens Dassen van Volt weten in een reactie. De partij staat volgens de eerste exitpoll op vier zetels. "We zijn er onwijs trots op dat we de campagne de afgelopen tijd zo hebben vormgegeven zoals we dat hebben gedaan", voegt hij daaraan toe.