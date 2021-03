Ruim 90.000 geregistreerde kiezers buiten Nederland

Meer dan 90.000 stemgerechtigden die niet in Nederland verblijven, hebben zich geregistreerd om te kunnen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt de gemeente Den Haag, die de registratie van kiezers buiten Nederland regelt.



De meeste Nederlanders in het buitenland stemmen per brief. Die brief sturen ze naar het stadhuis van de gemeente Den Haag, waar de stemmen bij elkaar worden opgeteld. Mensen die net over de grens in België of Duitsland wonen, mogen met hun kiezerspas in Nederland stemmen. Ook mogen Nederlanders in het buitenland iemand in Nederland een volmacht geven om namens hen de stem uit te brengen.



Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waren er 80.066 geregistreerde kiezers buiten Nederland. Het aantal stijgt doordat Nederlanders in het buitenland sinds april 2017 permanent geregistreerd staan. Ze krijgen automatisch het stembiljet thuis. Vroeger moesten ze zich bij elke verkiezing opnieuw registreren.