Vlaardingen heeft laagste opkomst: slechts 54 procent van inwoners stemde

Nergens in Nederland was de opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen zo laag als in Vlaardingen. In de Zuid-Hollandse gemeente heeft maar 54,4 procent van alle inwoners gestemd. Vier jaar geleden stemde ongeveer 80 procent van de mensen, vergelijkbaar met de landelijke opkomst.



De VVD bleef de grootste partij in Vlaardingen. De PVV werd opnieuw de tweede partij in de gemeente, maar de voorsprong op D66 is aanzienlijk kleiner geworden. De vierde partij in de gemeente is DENK, dat 7 procent van de stemmen kreeg, meer dan Forum voor Democratie.



Ook in Ermelo daalde de opkomst hard. Vier jaar geleden stemde 84 procent van de inwoners, nu 62,7 procent. In Ommen zakte de opkomst van bijna 87 procent naar iets meer dan 68 procent.