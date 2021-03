D66-leider Sigrid Kaag wil medisch-ethische kwesties niet gaan vastleggen in een regeerakkoord. Het moet een vrije kwestie zijn voor Kamerleden. "Daar moet je geen formatieafspraken over maken. Kwesties van leven en dood zijn voor mij geen uitruil", zei ze tegen deVolgens Kaag horen deze zaken thuis in het maatschappelijk debat en is het daarna aan de Tweede Kamer. Dat vind ze "transparant en een eerlijkere weg".D66 komt onder meer met een initiatiefwet over voltooid leven. Dat houdt in dat mensen van 75 jaar en ouder met een langdurige en onveranderlijke stervenswens, de mogelijkheid krijgen om een einde aan hun leven te maken. Onder het huidige kabinet kwam de wet er niet, doordat CDA en ChristenUnie tegen zijn. Kaag wil zich hard maken voor de initiatiefwet.De ChristenUnie heeft al weer laten weten dat het voor die partij een breekpunt is. Het is ook maar de vraag of er een meerderheid in de Kamer voor te vinden is. Bij de vorming van het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren medisch-ethische kwesties een zeer gevoelig punt.