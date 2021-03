In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Meld je aan voor de Verkiezingsupdate Volgen Ontvang elke dag deze update

Corona

In verkiezingstijd staat alles in het teken van de campagne, zo ook het coronadebat deze week. De campagne zal de komende dagen dan ook gedomineerd worden door de vraag: Zijn er niet nu al versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk?

Afgelopen weekend lekte al uit dat het kabinet maandagavond bekend zal maken dat dat er nu niet in zit, maar met de verkiezingen in aantocht is het voor veel partijen verleidelijk om de naar vrijheid hunkerende kiezer te paaien met voorzichtige heropeningen.

Zeker nu niet meer alle afspraken in coalitieoverleggen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie worden dichtgetimmerd, kan het daarmee een spannende week worden.

Met name de kwakkelende CDA-campagne kan wel een boost gebruiken, dus wordt het interessant om te zien of Wopke Hoekstra de ruimte neemt voor een eigen koers. Een lastige positie, aangezien hij ook onderdeel is van het demissionaire kabinet en moeilijk tegen zijn eigen CDA-minister Hugo de Jonge in kan gaan.

Maar ook D66 en ChristenUnie zullen het coronadebat aanvliegen met de campagnebril op. Bij alle partijen staat de druk er nu vol op om de campagne in hun voordeel te laten kantelen. En de tijd dringt, want over een week gaan de stembussen al open en in de peilingen is nog nauwelijks beweging waargenomen.

Voor Mark Rutte is het juist vooral zaak om geen uitglijders te begaan. Zolang de campagne over corona gaat, is de VVD onaantastbaar in de peilingen.

Verkiezingskrant

De traditionele verkiezingskrant van De Telegraaf - waarbij de lijsttrekkers de kans krijgen een paar eigen campagnepagina's te maken - geeft altijd een mooi inzicht in de strategie van de partijen: wat willen ze uitstralen?

Zo valt bij D66 de wat nationalistische toon op: 'Sigrid voor Nederland - Wat is er mooier dan je eigen land te dienen?' Verder koppelt Hoekstra zijn slogan over doorpakken aan zijn imago van sporter. Hij kijkt in boksoutfit indringend de camera in.

Bij de VVD proberen ze zich weer wat meer als ondernemerspartij te profileren en is er opmerkelijk genoeg een heel blok gewijd aan de voormalig VVD-minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Zij gold tot haar aftreden als mogelijke opvolger van Rutte als partijleider. Zou ze langzaam weer door de partij naar voren worden geschoven?

Geert Wilders valt op met de kop 'Zorg nationale topprioriteit'. Gezien de coronacrisis wellicht logisch, maar voor de PVV-leider gold lang dat de islam uiteindelijk altijd het grootste probleem in Nederland is. Het is een subtiel verschil, hij noemt de islam immers wel op de voorpagina, maar toch lijkt ook voor hem corona dit jaar het belangrijkste campagnethema.

Segers ook voor verkorten WW?

CDA-leider Hoekstra kreeg vorige week de hoon van links over zich heen met het plan om de WW-duur te verkorten van twee naar één jaar, maar in een interview met NU.nl lijkt Gert-Jan Segers nog veel sneller te willen gaan.

Hoekstra baseert zijn voorstel immers op het rapport van de commissie-Borstlap naar de toekomst van de arbeidsmarkt. De verkorte WW-duur is daar een onderdeel van. Maar waar Hoekstra zegt dat je zo'n maatregel pas moet doorvoeren na afloop van de coronacrisis, zegt Segers dat het advies van Borstlap direct moet worden opgepakt.

"De kloof tussen zzp'ers of mensen met een tijdelijk contract en mensen met een vast contract was eigenlijk al te groot. Je ziet dat dat alleen maar erger is geworden. Er ligt een advies van de commissie-Borstlap. Daar moet je vanaf dag één werk van maken", aldus Segers.

Tante Sigrid

D66-runner-up Rob Jetten is wat geïrriteerd over een opmerking van Hoekstra in de richting van Sigrid Kaag. In de verkiezingskrant van De Telegraaf noemde Hoekstra haar 'tante Sigrid' en daar reageerde Jetten op Twitter verbolgen op: "Van je collega's moet je het hebben. #internationalevrouwendag"

Ploumen: Die bedrijven blijven wel

PvdA-leider Lilianne Ploumen is niet bang dat bedrijven massaal Nederland zullen verlaten als zij de duizelingwekkende 42 miljard euro aan lastenverzwaringen moeten ophoesten waar de partij voor pleit.

"Bedrijven die uit zijn op winst en zo min mogelijk belasting willen betalen hebben in Nederland toch eigenlijk niets te zoeken? De meeste bedrijven zijn hier omdat we een goed opgeleide beroepsbevolking hebben, een perfect wegennet, een vliegveld... Die blijven ook wel als ze meer belasting moeten betalen", aldus Ploumen in een uitgebreid vraaggesprek met NU.nl.

De partij is na de verkiezingsnederlaag van 2017 weer stevig opgeschoven naar links. Die linkse koers in combinatie met het trauma dat de regeringsdeelname in Rutte II had veroorzaakt, maakt de drempel voor de PvdA om snel weer in een coalitie plaats te nemen behoorlijk hoog.

Wil jij elke week een update van alles wat je móét weten over de politiek op het Binnenhof? Meld je dan hier aan voor de gratis nieuwsbrief '1848 Factsheet' van 1848.nl.