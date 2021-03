Als een van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geven veel gemeenten aan iedere kiezer een rood potlood tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. De potloden liggen deze keer niet aan een ketting in het stemhokje.

In sommige gemeenten mogen de kiezers het potlood mee naar huis nemen. In andere stembureaus kunnen mensen het potlood inleveren in een apart bakje. Ingezamelde potloden worden gerecycled of, na reiniging, bij een volgende verkiezing opnieuw gebruikt.

Ook zijn er gemeenten die een nieuwe bestemming voor de potloden hebben gevonden. De gemeente Rotterdam wil 90.000 stempotloodjes verzamelen voor een kunstwerk over laaggeletterdheid.

Bruynzeel ziet de verkoop van potloden stijgen

Bruynzeel, dat veel rode potloden levert, heeft in vergelijking met voorgaande verkiezingsjaren de verkoop met zo'n 300 procent zien stijgen.

In Limburg komen veel potloden van kantoorartikelenfirma Timmermans. Volgens De Limburger levert de firma in Roermond bijna 800.000 rode potloden aan tal van grotendeels Limburgse gemeenten.