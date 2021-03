In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Rutte laat (eindelijk) van zich horen

Lang hield hij zich stil tijdens deze campagne, maar in De Telegraaf kwam VVD-lijsttrekker Mark Rutte zaterdag dan eindelijk met een concreet voorstel. Wat hem betreft moet er na de verkiezingen door de formerende partijen gewerkt worden aan een nationaal herstelplan. Hij wil dit plan al voor de zomer rond hebben.

De demissionaire premier probeert hiermee de partijen die straks bij de formatie aan tafel zitten alvast verantwoordelijk te maken voor het beleid van het demissionaire kabinet. Ook probeert hij daarmee de kritiek te weerspreken dat hij geen visie op de toekomst heeft.

Dat past goed bij zijn profiel als crisismanager en zal ongetwijfeld ter sprake komen bij het debat in de Tweede Kamer, komende woensdag. Juist zijn aanpak van de coronacrisis zorgde ervoor dat de VVD al een jaar stijf bovenaan in de peilingen staat. Over andere onderwerpen dan de coronacrisis horen we Rutte dan ook vrijwel niet.

Campagne komt nog niet echt op gang

Met nog slechts anderhalve week tot de verkiezingen kun je vaststellen dat de campagne min of meer stilligt. Geen enkele partij weet daadwerkelijk een ommekeer in de peilingen te veroorzaken.

Afgelopen dagen viel met name de Twitter-ruzie tussen Lilianne Ploumen en Wopke Hoekstra op, maar dit is vooralsnog een duel in de marge. De PvdA-lijsttrekker nodigde hem meermaals uit voor een debat, maar de CDA'er lijkt niet erg warm te lopen voor een tweestrijd met de PvdA. Hij richt zijn pijlen liever op de VVD.

Net als D66-leider Sigrid Kaag trouwens, die via RTL de aanval opende op Rutte. Ze noemde zijn optreden in de EU rondom de corona-aanpak "kortzichtig". "Het is stoer doen, maar aan stoeremannentaal heb je niet zo veel als je weet dat je toch tot afspraken gaat komen", aldus Kaag.

Geen geruzie voor Rutte

Voor de demissionair premier geldt dat hij confrontaties juist zoveel mogelijk wil vermijden. Dat kan zijn sterke positie in de peiling alleen maar schade doen. Geen fouten maken is voor hem het devies (bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer van de toeslagenaffaire voor zijn neus opduikt). Van de premier hoeven we - zolang de peilingen goed blijven - verder geen uitspattingen te verwachten.

Voor andere partijen is er daarmee eigenlijk geen beginnen aan om Rutte van die troon te stoten, en dus doen zij slechts mee om de troostprijzen. Bij het CDA zouden ze volgens NRC hun strategie zelfs al hebben aangepast op de periode na 17 maart.

Dijkstra witheet na opmerkingen ChristenUnie

In verkiezingstijd worden verschillen tussen partijen uitvergroot en daardoor wordt ook ineens weer zichtbaar dat coalitiepartners D66 en ChristenUnie totaal verschillende partijen zijn. Afgelopen week hadden CU-leider Gert-Jan Segers en D66-runner-up Rob Jetten bij Jinek al een felle discussie over de wenselijkheid van een vaccinatiepaspoort.

Zaterdag kwam daar een furieuze Pia Dijkstra (D66) overheen. Ze reageerde op uitlatingen van ChristenUnie-kandidaat Don Ceder over abortus.

De twee partijen botsen vaker over medisch-ethische kwesties. Het lijkt erop dat de kans dat D66 en ChristenUnie elkaar weer zullen vinden in een volgende coalitie klein is.

Al wat de avondklok slaat

De campagne staat de komende dagen weer vooral in het teken van corona. Het kabinet moet beslissen over vervolgstappen en algemeen wordt aangenomen dat de avondklok wordt verlengd tot na de verkiezingen. Mogelijk krijgen winkels wat meer ruimte voor opening en ook wordt bekeken of de terrassen weer open kunnen. De Kamer had opgeroepen te onderzoeken of dit laatste mogelijk is. Woensdag is er weer een debat.

Dit maakt het voor andere partijen alleen maar ingewikkelder om voor de verkiezingen nog een ander thema serieus op de agenda te krijgen - een droomscenario voor 'crisismanager' Rutte.

Haattweets trending

Het fenomeen haattweets is niet nieuw, maar in deze campagne lijkt de trend een vlucht te hebben genomen. Met name vrouwen en minderheden zijn slachtoffer, constateerde de Volkskrant zaterdag. De krant zocht uit hoe de hashtag #kutkaag trending werd na een tweet van een Rotterdamse juriste.

En hoewel GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg op Twitter haar afkeer van de hashtag wilde laten blijken, gooide zij daarmee juist olie op het vuur.

