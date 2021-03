In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Kaag laat zich niet vastleggen op samenwerking met GroenLinks

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft onlangs het Haagse gezelschapsspel 'wie met wie?' uit de kast gehaald, maar de anderen hebben geen zin om het met hem te spelen. Klaver wil dat PvdA en D66 zich nu al vastleggen op een samenwerking na de verkiezingen, maar Sigrid Kaag liet donderdag aan de Volkskrant weten totaal geen zin te hebben zich hier nu al aan te binden.

"Als we voortijdig stembusakkoorden sluiten, kunnen we bepaalde kiezers niet meer voor ons interesseren", aldus Kaag. "Ik denk dat onze partijen elkaar op een aantal progressieve thema's vanzelf vinden. Maar ik wil graag progressief Nederland leiden door de liberale VVD'ers naar D66 te halen. Ook de progressieve CDA'ers wil ik duidelijk maken dat de plek voor ambities en idealen bij ons is."

Volgens haar is een stem op GroenLinks of PvdA bij de vorige verkiezingen verloren gegaan, omdat deze partijen geen regeringsverantwoordelijkheid wilden nemen. "Wij hebben in 2017 een grote verantwoordelijkheid op ons genomen, ook voor het klimaat."

Rutte baalt van uitspraak over kerncentrale in Groningen

VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft afstand genomen van zijn suggestie dat een eventuele kerncentrale in Groningen zou kunnen worden gebouwd. Hij zei dat zondag tijdens het RTL-debat, leek te zijn vergeten dat de Groningers nog altijd getraumatiseerd zijn door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Tegenover het NOS Radio 1 Journaal sprak hij donderdagochtend dan ook van "een verkeerde inschatting".

Demissionair premier Rutte heeft ook een plan B, voor als zijn partij bij de verkiezingen wordt "afgestraft" en de VVD hem vervolgens vraagt te vertrekken als partijleider. Rutte wil dan het onderwijs in, zo zegt hij in een interview met het AD.

Hij geeft een Haagse schoolklas nu al enkele uren per week maatschappijleer. Overigens lijkt het er niet op dat Rutte na de verkiezingen fulltime als docent gaat werken; de VVD gaat nog steeds aan kop in de peilingen.

Ploumen opent de aanval op Hoekstra

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen heeft CDA-leider Wopke Hoekstra in een zeven tweets tellend draadje op Twitter om uitleg over diverse uitspraken gevraagd. Zo had de CDA-lijsttrekker gezegd te willen investeren in kankeronderzoek, cultuur en het schrappen van de btw op groente en fruit, maar volgens Ploumen trekt het CDA daar in het verkiezingsprogramma helemaal geen geld voor uit. Het wachten is op de reactie van Hoekstra.

Instagram onderdrukt politieke filmpjes

Politici kunnen op sociale media beter selfies maken dan Reels, oftewel korte video's. Dat werd duidelijk in de uitzending van Op1 waar onderzoeker politieke communicatie Sanne Kruikemeier te gast was.

Ze vertelde dinsdagavond dat de campagne vooral online plaatsvindt, nu de partijen vanwege coronamaatregelen op straat weinig kunnen doen.

Instagram lijkt daar echter weinig trek in te hebben en laat de Reels minder vaak zien, zo werd woensdag bevestigd na berichtgeving door De Groene Amsterdammer en Pointer. Deze media hebben op basis van eigen onderzoek naar het Instagram-algoritme ontdekt dat het voor politici veel handiger is om een selfie te delen. Dan verschijnen ze namelijk wel op de schermen van hun kiezers.

Gulle gever voor D66 en PvdD

Donaties aan politieke partijen hebben vaak iets schimmigs, maar in Trouw doet een techondernemer een boekje open over het bedrag van 1,3 miljoen euro dat hij vorige week overmaakte naar D66 en de PvdD.

"De klimaatcrisis is een van de grootste issues die op de mensheid afkomen. Er is haast bij, vind ik. Dat voelen heel veel mensen", aldus Steven Schuurman, die rijk werd dankzij zijn techbedrijf Elastic.

Het is opvallend dat de zelfverklaarde klimaatpartij GroenLinks dus geen geld van Schuurman krijgt.

Baudet kondigt NOS Journaal aan als 'fakenewsjournaal'

Thierry Baudet heeft zich de woede van het complete omroepland op de hals gehaald door het NOS Journaal aan te kondigen als het 'fakenewsjournaal'.

De FVD-leider was woensdagochtend gastpresentator in de uitzending van Goedemorgen Nederland en vond daarin een schot voor open doel om weer eens geheel in eigen stijl te provoceren.

Mogelijk heeft Baudet dat trucje afgekeken van PVV-leider Geert Wilders, die vier jaar geleden in het programma aankondigde dat "het linkse NOS Journaal" ging beginnen.

Hoewel Goedemorgen Nederland-presentatrice Maaike Timmerman later in de uitzending afstand nam van wat haar tafelgenoot verkondigde, noemt de NOS het "journalistiek onverantwoord om een politicus op te voeren als copresentator en niet als geïnterviewde".

