Demissionair minister van Financiën en CDA-leider Wopke Hoekstra zet zich steeds steviger af tegen VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte. Hoekstra hekelt het gebrek aan visie bij de liberalen en noemt het beleid van de laatste tien jaar onder leiding van de VVD en Rutte "richtingloos liberalisme".

Dat zegt Hoekstra in een uitgebreid interview met NU.nl dat volgende week verschijnt.

"Ik vind dat je moet erkennen dat Rutte de coronacrisis goed heeft gemanaged. Maar deze verkiezingen gaan over wat we de komende vier jaar willen in Nederland", zegt Hoekstra.

"Kies je ervoor om alleen de brand te blussen zoals Rutte? Of kies je wel voor een visie op de samenleving? Voor een langetermijnperspectief?"

Het hebben van een toekomstvisie is volgens de CDA'er een wezenlijk verschil tussen hem en Rutte. "Die (visie, red.) moet je misschien af en toe bijstellen, maar het helpt wel als je weet waar je naartoe wil, in plaats van dat je ergens ronddobbert."

De groeiende kloof tussen vaste- en flexcontracten, het leenstelsel voor studenten en het tekort aan betaalbare woningen is allemaal onder toeziend oog van de VVD tot stand gekomen, meent Hoekstra. "Dat heeft toch alle tekenen van een richtingloos liberalisme."

'VVD als emmer achter de boot'

Het aantal flexbanen in Nederland is de afgelopen tien jaar harder gestegen dan in welk ander EU-land dan ook.

Hoekstra: "We stonden erbij en keken ernaar. Ik ben tevreden dat we in de afgelopen kabinetsperiode iets gedaan hebben om het aantal flexbanen terug te dringen, maar dat was wel met de VVD als een emmer achter de boot. Die wilden dat behouden."

Ook het leenstelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen wat Hoekstra betreft, de VVD wil het behouden. De wijze van studiefinanciering verving in 2015 de basisbeurs voor studenten.

VVD, PvdA, D66 en GroenLinks sloten daar in 2014 een akkoord over. Inmiddels heeft alleen de VVD het nog in hun verkiezingsprogramma staan, de andere partijen hebben hun handen ervanaf getrokken.

"Het was een bezuinigingsmaatregel die werd verkocht als een goed idee. Daar zit een deel van het wantrouwen in de politiek achter", zegt Hoekstra daar nu over. Het zorgt er volgens hem voor dat minder jongeren zijn gaan studeren vanwege de rekening die ze achteraf krijgen. "Uiteindelijk voeg je weer een onzekerheid toe voor de middenklasse."

CDA wil af van verhuurdersheffing

Tot slot noemt Hoekstra de verhuurdersheffing, een crisismaatregel die in 2013 werd ingevoerd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, maar er zijn partijen die vinden dat corporaties daardoor minder kunnen bouwen.

Het CDA wil er vanaf in het verkiezingsprogramma, de VVD wil de maatregel behouden. Hoekstra: "Er werd in 2013 door de VVD gezegd: 'De woningmarkt is af' Nou, die blijkt toch wat minder af!"