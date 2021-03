In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze wekelijkse (en vanaf 1 maart dagelijkse) verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Kiezers voor een dichte deur

Dat een campagne qua informatie ook een beetje mis kan gaan, heeft de SGP bewezen. In een advertentie geplaatst in de christelijke bladen Terdege en GezinsGids staat onder een foto van Kees van der Staaij dat de verkiezingen op 17, 18 en 19 maart D.V. (Deo volente, zo God het wil) plaatsvinden.



Wie op die laatste twee dagen wil stemmen, komt echter bij een verlaten stembureau terecht: de deuren zijn geopend op 15, 16 en 17 maart. "Superjammer", zo zegt de partij tegen het AD. Een woordvoerder heeft hieraan toegevoegd dat de advertentie in EW wel de goede data vermeldt.

'Uitsluiten is ondemocratisch'

Ondertussen maakt de PVV zich druk om heel andere zaken. De VVD en het CDA hebben te kennen gegeven niet met de partij te willen regeren, en dinsdag meldde ook Sigrid Kaag (D66) in een interview met het AD dat niet te zien zitten.

Ondemocratisch, zo zegt partijleider Geert Wilders in Goedemorgen Nederland. Hij vindt dat de drie grootste partijen na de verkiezingen met elkaar moeten praten. "Welke partijen dat ook zijn. Je kan niet miljoenen mensen zomaar opzijzetten zonder een poging te doen."

Desondanks lijkt meeregeren voor Wilders uitgesloten, zelfs als de PVV de grootste partij wordt.

Ploumen: Trap er niet in!

Bij de andere partijen groeit de frustratie over de aanhoudende populariteit van VVD-premier Mark Rutte en het beeld dat de VVD linkser zou zijn geworden. "Trap er niet in!", bulderde PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen daarom in NRC.



"Ik lees ook dat de VVD naar links opgeschoven zou zijn. Dat is gewoon niet zo. Ik kan zo tien punten opnoemen waar ze rechts en rechtser zijn. Wij gaan in geen enkel kabinet zonder een andere linkse partij."

Tv-debat heeft nog weinig opgeleverd

Politieke volgers keken gisteren uit naar de eerste peilingen na het eerste grote tv-debat, maar duidelijke trendwijzigingen liet de Ipsos-peiling niet zien.

Het CDA daalde met twee zetels en GroenLinks steeg met twee zetels, maar statistisch zegt dit nog niet zoveel.

De Jonge stemt niet op Hoekstra, maar Hoekstra zelf wel

Hugo de Jonge (die korte tijd zelf CDA-lijsttrekker was, maar dit opgaf om zich te kunnen concentreren op het werk als minister van Volksgezondheid) baarde deze week enigszins opzien met de opmerking dat hij niet op de huidige partijleider Wopke Hoekstra zou gaan stemmen. Hij kiest voor zijn politiek assistent Bart van den Brink, die ook op de lijst staat.



"Totaal niet pijnlijk', zo reageert Hoekstra. Hij ziet geen overeenkomst tussen deze situatie en het Ruud Lubbers-incident uit 1994. Destijds liet de vroegere CDA-premier zijn opvolger Elco Brinkman vallen en koos voor Ernst Hirsch Ballin, waarna de partij kelderde in de peilingen.



Hoekstra mist de stem van De Jonge, maar weet dat hij wel op zichzelf zal stemmen dit jaar. "Die gelegenheid laat ik niet lopen", zo zegt hij tegen ANP.



Overigens liet De Jonge dinsdagavond bij Op1 weten dat hij best openstaat voor een tweede ronde als minister van Volksgezondheid. "Maar eerst deze klus afmaken", zo voegde hij eraan toe. "We'll cross that bridge when we get there."

Ouderen stemmen in Spakenburg in betere tijden. Ouderen stemmen in Spakenburg in betere tijden. Foto: Hollendse Hoogte

Per post stemmende zeventigplussers punt van aandacht

Het ziet er allemaal goed uit, zo vindt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) als ze kijkt naar de voorbereidingen voor de verkiezingen. In tientallen gemeenten duiken drive-instemstraten op en in de twee dagen voor 17 maart kunnen risicogroepen een van de dan al 1.550 geopende stemlokalen gebruiken. Maar het stemmen per post bij zeventigplussers blijkt nog wel een punt van aandacht.



Want wat blijkt: die aandacht ontbreekt soms bij de senioren in kwestie. Uit een test van het ministerie is gebleken dat "men het allemaal wel denkt te weten", met als gevolg dat belangrijke stappen over het hoofd kunnen worden gezien. En het niet uitvoeren van zo'n handeling, bijvoorbeeld vergeten om de stempluspas mee te sturen, kan er weer toe leiden dat de stem niet wordt meegeteld.



Dit werd ook bewezen door een groepje van twaalf senioren dat vorige maand meedeed aan een proef met poststemmen in Den Haag. De helft maakte fouten. Aangezien volgens een peiling van ouderenorganisatie ANBO veel ouderen van plan zijn om per post te stemmen, zou dit dus weleens een hoofdpijndossier voor Ollongren kunnen worden.



Reden voor haar om dinsdag nog maar eens te verwijzen naar de landelijke informatiecampagne die deze en volgende week verder wordt uitgerold onder senioren. "Het is onwenselijk als zaken worden vergeten."

