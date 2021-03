De SGP heeft lezers van de christelijke bladen Terdege en GezinsGids per ongeluk de verkeerde verkiezingsdata voorgeschoteld, bevestigt de partij dinsdag in gesprek met het AD. In advertenties van de partij wordt gemeld dat de Tweede Kamerverkiezingen van 17 tot en met 19 maart plaatsvinden, maar de stembureaus zijn geopend van 15 tot en met 17 maart.

Overigens houdt de partij een slag om de arm; de verkiezingen zouden D.V. zijn, wat staat voor de Latijnse uitdrukking Deo volente: 'als God het wil'.

Volgens de partij is dezelfde advertentie ook gebruikt in bijvoorbeeld het opinieblad EW, maar zouden daarin wél de juiste data genoemd zijn. De SGP spreekt van een "menselijke fout".

In een reactie zegt de partij de fout "enorm jammer" te vinden. "Via onze andere communicatiekanalen, advertenties en uitzendingen verspreiden we uiteraard wel de goede data", citeert het AD.

Vanwege de coronapandemie kunnen kiezers niet één, maar drie dagen naar de stembus. Op die manier hoopt het kabinet te voorkomen dat grote groepen mensen zich lange tijd samen ophouden, in bijvoorbeeld rijen voor het stembureau. Zeventigplussers kunnen de rijen volledig mijden door hun stem per post uit te brengen.