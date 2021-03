De volgende Tweede Kamer lijkt een diversere afkomst te krijgen, blijkt uit peilingen van het Montesquieu Instituut. Volgens de huidige prognose zullen na de verkiezingen 20 van de 150 Tweede Kamerleden minstens één ouder hebben die niet in Nederland geboren is.

Omgerekend gaat het om 13 procent van de in totaal 150 Kamerleden. Een kwart van alle inwoners van Nederland heeft ten minste één ouder die niet in Nederland geboren is; de helft van hen heeft een niet-westerse achtergrond.

De ondervertegenwoordiging in het parlement is in de afgelopen tien jaar wel afgenomen. In 2010 hadden nog maar elf Tweede Kamerleden een migratieachtergrond; in de huidige Kamer zijn dat er vijftien. Volgens de prognose van het Montesquieu Instituut komen er vijf mensen met een migratieachtergrond bij, waarmee het totale aantal op twintig komt.

De helft van de kandidaten met een migratieachtergrond is van Marokkaanse afkomst. Dat blijft naar verwachting de meest voorkomende achtergrond onder de Kamerleden met een migratieachtergrond. Het Montesquieu Instituut verwacht twee Kamerleden met een Surinaamse achtergrond en één Kamerlid met een Europese geboorteplaats buiten Nederland.

PvdA, GroenLinks en D66 hebben de meeste Kamerleden met een migratieachtergrond op een verkiesbare plek op de lijst staan, terwijl de PVV-lijst er nul telt.

Te jong en hoogopgeleid voor een goede afspiegeling

De samenstelling van de Tweede Kamer na 17 maart zou ook op andere vlakken geen goede afspiegeling van de samenleving zijn.

Uit onderzoek van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) bleek onlangs dat ongeveer 62 procent van de verkiesbare personen man is, terwijl de Nederlandse bevolking voor 50 procent uit mannen bestaat. De helft van de potentiële Kamerleden is tussen de 35 en 49 jaar oud, terwijl 19 procent van de gehele Nederlandse bevolking in die leeftijdsgroep valt.

Verder is meer dan 90 procent van de politici hoger of academisch opgeleid. Dat is ruim het dubbele van het landelijk percentage hbo- of wo-opgeleiden. Tot slot komt 60 procent van de kandidaat-Kamerleden uit Noord- of Zuid-Holland.