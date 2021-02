Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat naar de casus van Thierry Baudet kijken. Baudet heeft Forum voor Democratie-leden opgeroepen tot het regelen van zoveel mogelijk volmachtstemmen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Ollongren zei eerder al dat op deze manier om stemmen vragen niet mag, maar had de beelden met de oproep zelf nog niet bekeken. Ze laat NRC vrijdagavond via haar woordvoerder weten dat ze nog niet op de hoogte was van de casus, maar ernaar gaat kijken.

De minister benadrukt dat het initiatief tot het verlenen van een volmacht bij de kiezer moet liggen, en niet bij de gemachtigde. Dat laatste heet ronselen en is volgens de Kieswet illegaal.

Baudet zei donderdag in een livestream dat het belangrijk is om mensen die niet van plan zijn om te stemmen, maar FVD wel een warm hart toedragen, "te enthousiasmeren om volmachten te geven". "Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven, en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen."

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus besloten dat een persoon dit jaar niet twee, maar drie volmachten mag aannemen. Hierdoor kan de drukte bij stemlokalen worden verminderd. Er mag echter niets tegenover de volmachten gesteld worden in de vorm van beloftes of giften. Ook mag er niet om worden gevraagd.

De woordvoerder van de minister wilde vrijdagavond bij NRC nog niet speculeren over eventuele vervolgstappen of een officieel onderzoek.

'Alleen al drie zetels door het regelen van volmachten'

De voorman van de rechtse partij rekende uit dat FVD al op ongeveer 200.000 stemmen uitkomt als alle "bijna 50.000" FVD-leden op de drie toegestane volmachten kunnen rekenen. Dat zou volgens hem gelijkstaan aan drie zetels in de Kamer. "Dan hebben we die drie zetels alleen al op basis van onze leden. Dat is een heel belangrijk idee én ook echt een goed idee", aldus Baudet.

De livestream waarin Baudet zijn uitspraken deed, is nog steeds terug te vinden op YouTube, maar het bewuste fragment is eruit geknipt. Een FVD-woordvoerder meldde vrijdag dat dit is gedaan omdat er direct na de uitzending "misverstanden ontstonden". "Om verwarring te voorkomen, hebben we er daarom voor gekozen de desbetreffende fragmenten offline te halen."

Een kiezer kan een volmacht afgeven als die zelf niet in de gelegenheid is om te stemmen, door bijvoorbeeld werk, ziekte of een vakantie. De gemachtigde kan dan tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem ook de volmachtstem uitbrengen.