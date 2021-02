De lijsttrekkers van de dertien partijen die nu in de Tweede Kamer zitten hebben elkaar vrijdag voor het eerst getroffen tijdens het eerste debat in deze verkiezingscampagne. Tijdens het NOS-debat op NPO Radio 1 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer kwamen onder meer de gezondheidszorg, het onderwijs, veiligheid, integratie en financiën aan bod.

Sigrid Kaag (D66) trof onder anderen Geert Wilders van de PVV over het onderwerp klimaat. Wilders confronteerde Kaag met de vele kilometers die zij als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft gevlogen. "Dat heb ik gedaan voor ons land", wierp Kaag tegen. Zij noemde Wilders "een beetje een klimaatontkenner".

Kaag kreeg het ook aan de stok met CDA'er Wopke Hoekstra. Die sprak zich uit over het standpunt van D66 om softdrugs te reguleren, dat hij "ontwapenend naïef" noemde. Veel Nederlandse drugs zouden volgens Hoekstra alsnog naar het buitenland gaan.

Kaag op haar beurt vond het CDA naïef, omdat hard beleid tegen drugs volgens haar niet werkt. De Amerikaanse 'oorlog tegen drugs' heeft volgens haar gefaald.

Wilders botste ook hard met DENK-leider Farid Azarkan, met wie hij sprak over de islam en integratie. Volgens Wilders ontstaan veel problemen in de samenleving door niet-Westerse immigranten, maar Azarkan vindt dat hij hiermee "haat zaait tegen moslims". De nieuwe PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen hield zich tijdens het verbale wapengekletter van Wilders en Azarkan afzijdig.

'Vraag pyromaan niet om brand te blussen'

SP-leider Lilian Marijnissen viel de huidige premier en VVD-leider Mark Rutte, voor wie dit zijn eerste debat van deze campagne was, hard aan op de toeslagenaffaire. Volgens haar is het vertrouwen in de overheid ernstig geschaad door de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen.

Marijnissen denkt niet dat de politici die de afgelopen jaren aan het roer stonden, zoals Rutte, bijdragen aan de oplossing. "Ik denk niet dat je een pyromaan moet vragen een brand te blussen."

Aanstaande zondag staan VVD, PVV, CDA, D66, SP en GroenLinks weer tegenover elkaar in het RTL-debat. De partijen zijn geselecteerd op basis van het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer en de prognose van de Peilingwijzer. Deze politieke krachtmeting wordt gepresenteerd door RTL-presentatoren Frits Wester en Jetske Schrijver.