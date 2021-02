Als de avondklok op woensdag 17 maart nog van kracht is, hoeven stemmers en stemmentellers zich niet aan de avondklok te houden. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond gezegd. Op die dag zijn de Tweede Kamerverkiezingen.

Momenteel is het nog niet duidelijk of de avondklok op 17 maart nog geldt. Dinsdagavond maakte Rutte bekend dat de avondklok met in ieder geval twee weken is verlengd, waardoor die nu maandag 15 maart om 4.30 uur afloopt.

Rutte sprak de hoop uit dat de avondklok dan "niet meer nodig is". Op 8 maart maakt het kabinet bekend of het verbod om tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat te zijn ook na 15 maart nog geldt.

Stemlokalen zijn tijdens de verkiezingen open tot 21.00 uur.