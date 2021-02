In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze wekelijkse (en vanaf 1 maart dagelijkse) verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

In de eerste week van het voorjaars- en verkiezingsreces was het toch behoorlijk druk op en rond het Binnenhof. Waar de partijen tijd dachten te hebben voor de campagne, ging het haast maar om één ding: de avondklok.

Een voorzieningenrechter dropt dinsdag een bom. De verregaande maatregel is op een verkeerde wet gebaseerd en moet geschrapt worden. Of dat definitief gebeurt, zal nog moeten blijken uit de uitspraak van het hoger beroep, maar minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de gok niet nemen en stelt in razend tempo een nieuwe spoedwet op, die beide Kamers goedkeuren.

Dit keer wordt de avondklok verankerd in de al bestaande coronawet. En laat dit nou net de juridische weg zijn die vanaf begin af aan al werd geadviseerd door de Raad van State.

Kortom, na wat paniek is er in de praktijk niks veranderd. Wel is Nederland een nieuwe wet rijker.

51 Meerderheid Eerste Kamer stemt voor spoedwet avondklok

Schaatsende Wopke Hoekstra gespot in Thialf

Maakt Nederland zich dinsdag nog druk over de avondklok, woensdag is de schaatsende minister van Financiën Wopke Hoekstra onderwerp van gesprek.

De CDA-leider kan de verleiding niet weerstaan en bindt de schaatsen onder voor een paar rondjes in Thialf, samen met Sven Kramer. Het is niet de eerste blunder binnen het CDA. Eerder lagen ministers Grapperhaus en Ank Bijleveld (Defensie) al onder vuur. De één vanwege zijn bruiloft, de ander vanwege haar kerkbezoek.

Hoekstra erkent achteraf dat hij er niet goed over heeft nagedacht. Ook blijft hij benadrukken dat het om een werkbezoek ging en niet om een campagnestunt.

Rutte begint charmeoffensief met een brief

"Samen naar de eindstreep. En verder."

Dat stond dit weekend boven een advertentie van de VVD, op een pagina in landelijke kranten. In een brief richt Mark Rutte zich tot Nederland. "Wie loodst Nederland door deze crisis? En hoe kan ons land daarna sterker verder?" De demissionair premier benadrukt dat dit geen tijd is voor het "uitvergroten van verschillen". Andere partijen voeren in zijn ogen campagne, maar volgens Rutte is het tijd voor "samenwerking en inhoud".

Laten we niet vergeten dat de boodschap van Rutte zelf extreem geregisseerd is. De brief was te zien in veel kranten en de avond ervoor werden journalisten actief ingelicht over wat eraan zat te komen. Bovenaan het bericht staat een grote foto van Rutte zelf en het VVD-logo bungelt ergens klein onderaan. De parallel met de verkiezingscampagne van het CDA in 1986 is snel te leggen. "Laat Lubbers zijn karwei afmaken", was toen de slogan.

Oud-premier Ruud Lubbers had destijds net zijn eerste kabinet (1982-1986), dat in het teken stond van miljardenbezuinigingen, achter de rug. De CDA-leider wilde graag verder met het beleid en hoopte het karwei te kunnen afmaken. De campagne was een groot succes en Lubbers bleef premier tot de zomer van 1994. Mocht de campagne van Rutte net zo succesvol worden, dan wordt hij van de troon gestoten.

Toch werkt het spel van de VVD ook niet altijd even soepel. Dat blijkt deze week als CDA-, D66- en ChristenUnie-ministers zich tegen Rutte keren. Ze doen dit vanwege de steun die de VVD in de Tweede Kamer een week eerder gaf aan een SP-motie over het bevriezen van de huren, schrijft NRC.

Voor de drie coalitiepartijen kwam dit geheel onverwachts. De VVD was altijd tegen huurbevriezing en Rutte wordt hierover aan de tand gevoeld. Toch lijkt het maar een heel klein scheurtje in de coalitie: een paar dagen later sluiten ze trots een miljardenakkoord voor het onderwijs.

Klaver wordt weer afgewezen op links

Ook op links wordt campagne gevoerd. GroenLinks-leider Jesse Klaver probeert het zondagmiddag nog één keer. Op de gelanceerde verkiezingsposter prijken de voornamen van Lilian Marijnissen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA) en Sigrid Kaag (D66): "Meer Lilian & Lilianne & Sigrid & Jesse."

Het lijkt een nieuwe poging tot samenwerking op links, maar de vragende hand wordt niet geschud. Een progressieve samenwerking in de vorm van een stembusakkoord zien zijn concurrenten voorafgaand aan de verkiezingen niet zitten.

Ook komende week wordt weer op verschillende plekken geflyerd, maar de meeste partijen kijken uit naar zondag. Dan vindt het RTL Verkiezingsdebat plaats, dat wel kan worden gezien als het moment dat de partijen hun aanvalsplan klaar moeten hebben liggen.

Wat staat er deze week nog op het programma?

Dinsdag:

Persconferentie over de coronacrisis

Verkiezingsdebat over Nederlands voedselsysteem (15.30 uur)

Woensdag:

Verkiezingsdebat over Nederlands buitenlandbeleid (17.30 uur)

Verkiezingsdebat over mbo-onderwijs (18.30 uur)

Verkiezingsdebat over landbouw, voedsel en natuur (20.00 uur)

Coronadebat in de Tweede Kamer

Donderdag:

Verkiezingsdebat over klimaat met Ed Nijpels, CDA, D66 en GroenLinks

Vrijdag:

NOS Radiodebat op NPO Radio 1 (17.00 uur)

Zaterdag:

EW organiseert verkiezingsdebat Defensie

Zondag:

WNL-Debat: De Runners-Up

RTL Verkiezingsdebat (21.15 uur)