In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze wekelijkse (en vanaf 1 maart dagelijkse) verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Er wordt meer dan ooit toegeleefd naar de tv-debatten in deze campagne. Op straat zijn de meeste partijen vanwege corona namelijk vrijwel onzichtbaar.

Misschien wel het belangrijkste verkiezingsdebat is dat van RTL Nieuws op zondag 28 februari, ook wel 'het premiersdebat' genoemd. Alleen de grootste partijen mogen meedoen en is daarom een mooi podium voor de lijsttrekkers om zich te presenteren als premierskandidaat.

Dit jaar zijn dat Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks), werd zondag bekendgemaakt. Geen Lilianne Ploumen van de PvdA dus.

Er is altijd veel gedoe over wie er mogen meedoen. RTL stuurt de uitnodigingen op basis van hoe groot een partij in de Tweede Kamer is in combinatie met de peilingen. De PvdA heeft ook sinds de leiderschapswissel virtueel geen omslag naar boven weten te maken en in de Kamer hebben ze zoals bekend slechts negen zetels.

De keuze is "per definitie arbitrair", zei RTL-verslaggever Frits Wester zondag bij Jinek. "Je kunt een debat organiseren met tien partijen, maar dan is de informatieoverdracht heel gering", aldus Wester, die het premiersdebat zal gaan leiden.

Hoekstra wil graag met Rutte in debat, maar wil de VVD dat wel?

De volgende strijd is wie tegenover elkaar komen te staan in de tv-debatten. Rutte is als zittend premier en hoogvlieger in de peilingen een geliefde tegenstander.

Iedere partij hoopt op een tweestrijd zoals dat in 2012 gebeurde tussen de VVD en PvdA.

Bij het CDA willen ze dit keer hun lijsttrekker Hoekstra graag tegenover Rutte zetten als belangrijkste uitdager voor het torentje. De partij kwam vier jaar geleden als derde uit de bus en doet het niet slecht in de peilingen. Een positie die ze in 2017 niet hadden.

Hoewel de PVV nog wel zit tussen de VVD en het CDA, wordt die partij door de christendemocraten niet gezien als machtsfactor omdat de partij van Wilders door de meeste partijen wordt uitgesloten als coalitiepartner.

Het CDA opende enkele weken geleden voorzichtig een aanvalletje op de VVD, maar er kwam vanuit de liberalen geen antwoord.

Overigens kunnen de partijen formeel niet altijd zelf bepalen tegenover wie ze komen te staan. Bij RTL bepaalt de redactie dat bijvoorbeeld, maar bij de talkshows staan de koppeltjes nog niet allemaal vast.

Kaag noemt lokale samenwerking FVD fout

Afgelopen weekend trapten D66 en PvdA hun campagne af. D66 deed dat om meerdere redenen in Brabant. Een daarvan is vanwege het provinciebestuur van VVD, CDA en FVD. Die laatste partij wordt door Rutte en Hoekstra uitgesloten voor eventuele landelijke samenwerking, maar dat geldt dus niet voor de lokale afdelingen.

Daar verzet D66 zich tegen. "Dit soort extremisme mag wat ons betreft ook geen plek hebben in het bestuur van Brabant", zei Kaag tegenover het Brabants Dagblad. "Als je een partij uitsluit op landelijk niveau, moet je ook provinciaal en lokaal handelen. Want het is gewoon fout."

PvdA gooit weer eens eigen ruiten in

Bij de PvdA legde Ploumen in haar toespraak de nadruk op klassieke partijstandpunten die ook in het programma zijn terug te lezen. Zoals de rijkdom "herverdelen door eerlijke belastingen". Multinationals, miljonairs en pandjesbazen worden bij de PvdA zwaarder belast.

Traditiegetrouw werden de eigen ruiten bij de PvdA ingegooid. Oudgediende Bram Peper (oud-minister en oud-burgemeester) vindt dat Ploumen "het wel aardig" doet. "Maar zo zijn er wel meer die het wel aardig doen", zei hij tegen NPO Radio 1.

Onlangs kreeg de inmiddels opgestapte partijleider Lodewijk Asscher een motie van wantrouwen aan zijn broek voor zijn rol als minister van Sociale Zaken in de toeslagenaffaire. Uiteindelijk stapte Asscher zelf op.

Langer geleden werd toenmalig partijleider Diederik Samsom door partijcoryfee Felix Rottenberg uitgemaakt voor "de bedrijfsleider van het kabinet (met de VVD, red.)."

Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig, moeten de andere partijen hebben gedacht.

Wat kan corona nog wegduwen?

Het is verder spannend of zich voor 17 maart nog een ander onderwerp dan corona aandient dat de stemmen kan beïnvloeden. Misschien is het bericht over de invloed van de islamistische koers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de Nederlandse veiligheid wel.

Erdogan eiste vier jaar geleden immers ook een belangrijke rol op tijdens de zogenoemde 'Turkijerel'. Bij de VVD zien ze vooralsnog geen parallel. PVV-leider Wilders grijpt het voorval niet heel onverwachts gretig aan.

Maar tot nu toe duwt corona alle andere thema's weg. Voor kiezers belangrijke onderwerpen zoals klimaat en duurzaamheid komen niet aan bod.

"We hebben eigenlijk een oneerlijk spel", zei Peter Kanne van I&O Research zondag bij Op1 over de campagne. "Er is geen dominant alternatief verhaal", merkte ook opiniepeiler Maurice de Hond op. En dus is het ook in de campagne vooralsnog corona dat de klok slaat.

Wat staat er deze week nog op het programma?

Dinsdag:

18.45: NOS Jeugdjournaal Kinderpersconferentie met Rutte en De Jonge (bij NPO 3).

Woensdag:

10.00 tot 11.00: Debat van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over de toekomst van onderzoek in Nederland.

Donderdag:

20.00 uur: Verkiezingsdebat over toekomst van de landbouw.

Vrijdag:

Kort geding van Partij voor de Dieren over briefstemmen.

Zaterdag:

16.00 tot 18.00 uur: Het Grote Nationale Woondebat (bij WNL).