Demissionair premier Mark Rutte gaat ook niet met de PVV in een nieuw kabinet zitten. Dat zei de VVD-leider vrijdag in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen, nadat hij eerder deze week ook al een samenwerking met Forum voor Democratie (FVD) uitsloot.

Een reden waarom hij niet met de PVV in zee wil, gaf Rutte niet. Op de vraag of hij nog altijd geen samenwerking met de PVV wil, antwoordde hij slechts met: "Nee, ook nog steeds niet."

Ook bij de vorige verkiezingen in 2017 was de PVV van Geert Wilders voor Rutte geen optie als mogelijke coalitiepartner. Dat had onder meer te maken met het mislukken van de onderhandelingen over het kabinet-Rutte I in 2012.

Wilders heeft op Twitter al gereageerd op de nieuwe uitsluiting door de VVD. "Rutte wil dus over links", schrijft hij. "Meer immigratie, meer islam, hogere belastingen, meer onbetaalbaar klimaatgedram. Alleen een grote PVV kan Ollongren, Klaver en consorten nog uit het kabinet houden."

Rutte: VVD schuift niet op naar links

De premier ontkent dat zijn partij richting links oprukt door FVD en PVV uit te sluiten. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is volgens de premier ook geen centrum-links kabinet.

In het radio-interview noemt Rutte geen partijen waarmee hij een coalitie zou willen vormen. Hoewel de VVD het goed doet in de peilingen, wil hij niet op de zaken vooruitlopen.

Rutte sloot woensdag een eventuele coalitie met FVD al uit. Aanleiding daarvoor waren de uitgelekte WhatsApp-berichten waarin de top van die partij racistische uitspraken doet.