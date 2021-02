Demissionair premier Mark Rutte wil niet samen met Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet in een nieuw kabinet zitten. Aanleiding zijn uitgelekte WhatsApp-berichten van FvD waarin de top van de partij racistische uitspraken doet, zegt de VVD-leider woensdag in het televisieprogramma Op1.

"Ik zag het al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes - die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien - is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten", zegt Rutte.

De premier reageerde op de berichten uit WhatsApp-groepen van FVD, waarover weekblad EW eerder deze week schreef. Baudet is ook lid van die appgroepen. Volgens Rutte zijn de appjes racistisch. "Deze appjes gaan alle grenzen over. Het is zo walgelijk. Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk."

De VVD werkt in het provinciale bestuur van Brabant samen met FVD. Die samenwerking kan wel gewoon doorgaan, vervolgt Rutte. In Brabant zeggen ze namelijk niet met Baudet samen te werken maar met de 130.000 mensen die op Forum gestemd hebben. "Dat snap ik ook heel goed. Dus CDA en VVD denken daar in Brabant door te gaan."

Precies een jaar geleden was de omstreden 'Marokkanen'-tweet van de FVD-leider nog geen reden voor Rutte om de partij uit te sluiten bij de verkiezingen. Net als nu ging het toen ook om uitspraken die Baudet deed via sociale media. "Wij sluiten geen partijen uit, behalve de PVV", was het oordeel van de premier toen.

Baudet: 'WhatsAppjes opgeklopte ophef'

Baudet noemde de openbaarmaking van de WhatsApp-gesprekken "opgeklopte ophef". Of de geciteerde appjes echt zijn, wil hij niet zeggen. "Of het is waar, of het is niet waar, of het is vervalst. Ik weet dat niet eens, ik ga het niet eens checken."

In een van de appgroepen vraagt Baudet volgens EW: "Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?", waarop nummer zes op de kandidatenlijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: "Hell no".

Eind vorig jaar ontstond onrust in de partij door een artikel in Het Parool, waarin antisemitische uitingen van de jongerenpartij van FVD in chatgroepen werden aangehaald. Meerdere bestuursleden en FVD-politici zijn opgestapt uit onvrede met de wijze waarop Baudet omging met die uitlatingen.