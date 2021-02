In de campagne gebeurt veel. Wij houden je in onze wekelijkse (en vanaf 1 maart dagelijkse) verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Opnieuw duiken racistische opmerkingen op in WhatsApp-berichten van leden van Forum voor Democratie (FVD).

Elsevier Weekblad (EW) publiceerde dinsdag citaten uit gesprekken met partijleider Thierry Baudet en kandidaat-Kamerleden Gideon van Meijeren (plek 6), Samuel Jong (15), Andreas Bakir (17) en Yanick Chevalier (23).

FVD implodeerde toen Het Parool in november onthulde dat er binnen de partij met sympathie over nazisme, homofobie en extreemrechts werd gesproken. Er ontstond een leegloop en de partij duikelde in alle peilingen naar beneden.

Baudet reageerde dinsdag alleen via een videoboodschap op Twitter. Hij noemt het artikel in EW "een stupide heksenjacht", maar ontkent de uitspraken niet.

Baudet zet de citaten weg als niet serieus te nemen privéopmerkingen die niets met de partijstandpunten te maken hebben. "Misschien is er in privécontext ooit een grapje gemaakt."

Maar wie het artikel leest, krijgt niet de indruk dat het om grapjes gaat. Er is wel een duidelijke trend zichtbaar van FVD'ers die discriminerende opmerkingen maken en ermee wegkomen.

Kamer debatteert over verlenging avondklok

Maandag maakte het kabinet bekend dat de avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart. De Kamer, die ermee moet instemmen, debatteert er dinsdagmiddag over.

NRC-columnist Tom-Jan Meeus merkt op dat het Outbreak Management Team (OMT) zowel in november als nu een avondklok adviseert, maar beide keren de precieze effectiviteit niet kan onderbouwen.

In november wilde het kabinet er alleen niets van weten, terwijl de maatregel nu op basis van dezelfde informatie met drie weken wordt verlengd.

VVD'er Hermans maakt een 'gespannen indruk'

Het eerste lijsttrekkersdebat was maandagavond een feit, al viel het evenement ook op door de aanwezigheid van enkele partijleiders.

Volgens organisatoren Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad deed VVD-leider Mark Rutte niet mee, omdat hij "zo lang mogelijk buiten het verkiezingsgeweld" wil blijven. Rutte had sowieso verstek moeten laten gaan vanwege een overleg over de verlenging van de avondklok.

Dat gold ook voor nummer 2 van de VVD-lijst Tamara van Ark (demissionair minister voor Medische Zorg). Het werd zo uiteindelijk nummer 3 Sophie Hermans. Het was haar aan te zien dat ze niet lang de tijd had gekregen zich voor te bereiden. Ze maakte een "gespannen indruk", merkte NRC op.

D66'ers reageren fel op kritiek op afwezigheid Kaag

Het was verder opvallend hoe fel D66'ers reageerden op PvdA'er Henk Nijboer, die zei dat het een keuze is om geen partijleider naar het debat te sturen. PvdA-leider Lilianne Ploumen was er wel, D66'er Sigrid Kaag niet.

"Politiek met en kleine p", vond Steven van Weyenberg. "Zo klein dit en onjuist", twitterde Sjoerd Sjoerdsma (beiden D66-Kamerlid). Kaag was volgens de parlementariërs om dezelfde reden verhinderd als Van Ark: extra coronaoverleg.

Dat lijkt vreemd, want haar afwezigheid werd twee weken geleden al gemeld. Fractievoorzitter Rob Jetten zou haar plaats innemen.

Jetten probeerde tijdens het debat partijen warm te maken voor een 'Pact voor het Noorden'. De Lelylijn, een intercityverbinding die het noorden beter met de Randstad moet verbinden, moet er na jaren van praten nu eens van komen. Meerdere partijen hadden dat immers in hun verkiezingsprogramma staan.

Maar in plaats daarvan waren de deelnemers aan het debat huiverig voor loze verkiezingsbeloften in campagnetijd. "Als elke keer dat die Lelylijn was beloofd het spoor ook was aangelegd, hadden we nu een spoor door heel Europa", zei SP-leider Lilian Marijnissen.

NU.nl maakt overzichten

De politiek is bezig aan de laatste week met vergaderingen. Dan volgen aansluitend het voorjaars- en verkiezingsreces tot en met 22 maart. Dat is overigens géén vakantie, zoals Henk Krol tot ergernis van Kamervoorzitter Khadija Arib onlangs twitterde, maar een debatvrije periode.

Om campagneretoriek van geschreven beloften te onderscheiden, maakt NU.nl per thema een samenvatting van de partijprogramma's. Zo zie je in één oogopslag wat de partijen voor de komende kabinetsperiode willen.

De plannen voor de zorg, het onderwijs, het klimaat en stikstof, de veiligheid en de wereld na de coronacrisis staan al online. Neem gerust een kijkje.

Wat staat er deze week nog op het programma?

Dinsdag:

19.00 uur: CDA-leider Wopke Hoekstra zit bij talkshow M.

21.00 uur: PvdA-leider Lilianne Ploumen gaat in gesprek over kansenongelijkheid in het onderwijs.

Woensdag:

12.00 uur: Stemwijzer komt online.

18.30 uur: Klimaatdebat met (kandidaat-)Kamerleden, georganiseerd door Jonge Klimaatbeweging.

Vrijdag:

Het Outbreak Management Team (OMT) komt bijeen voor het wekelijkse overleg over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.

Wekelijkse persconferentie met demissionair premier Mark Rutte.

20.00 uur: Kamerleden gaan in De Balie in debat over het buitenlandbeleid.