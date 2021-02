Wie volledig op de hoogte wil zijn van de ontwikkelingen rond de Tweede Kamerverkiezingen moet de komende weken NU.nl in de gaten houden. Dit is wat wij tot en met verkiezingsdag - 17 maart - gaan doen.

Eerst een paar huishoudelijke mededelingen. Je volgt al het nieuws rond de verkiezingen in ons verkiezingsdossier.

Wil jij het verkiezingsnieuws ook gepusht krijgen via de app? Stel dan de tag 'Tweede Kamerverkiezingen 2021' in via het blokje hieronder (alleen in de app).

Wil jij wekelijks (en vanaf 1 maart dagelijks) worden bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom de campagne, dan stel je de tag 'Verkiezingsupdate' in. Hiermee blijf je volledig op de hoogte van het campagnenieuws en van waar je op moet letten. Dinsdag schreef politiek verslaggever Edo van der Goot de eerste update.

Daar blijft het natuurlijk niet bij. Onze verslaggevers Edo, Harm Ede Botje, Priscilla Slomp en Job van der Plicht interviewen de komende weken de politieke leiders over hun plannen met Nederland. De resultaten lees je op NU.nl.

Ben jij benieuwd welke plannen de politieke partijen hebben, maar heb je geen tijd om de verkiezingsprogramma's te lezen? We zetten van de belangrijkste thema's de verschillende standpunten op een rijtje. De plannen voor de zorg, het onderwijs, het klimaat en stikstof, veiligheid en de wereld na de coronacrisis staan al online.

Bovendien factchecken we uitspraken van de lijsttrekkers tijdens publieke debatten en optredens.

En we organiseren vragensessies met politiek deskundigen, zodat jij vragen kan stellen als 'Welke partij is goed voor het klimaat?' en 'Is het slim om strategisch te stemmen?'.

Een andere hulp bij het bepalen van jouw stem is onze stemwijzer, die binnenkort online verschijnt. Met deze stemwijzer kun je per stelling met een slider aangeven in welke mate je het ergens mee eens bent. Uiteindelijk rolt de partij die het best bij jouw mening past eruit.

Qua peilingen is NU.nl altijd terughoudend. In de aanloop naar 17 maart zullen we over de peilingen van Peilingwijzer berichten op het moment dat we dat relevant achten, bijvoorbeeld als een prominente partij sterk in opmars is of juist zakt. We hanteren de Peilingwijzer omdat deze het gemiddelde van alle peilingen pakt.

Op verkiezingsavond is NU.nl natuurlijk dé plek waar je moet zijn om op de hoogte te blijven van de actueelste uitslagen, exitpolls en reacties van de politieke leiders.