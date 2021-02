Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn er nog specifieke kwesties rond de verkiezingen en de bijbehorende campagnes die jij graag gefactcheckt wil zien? Laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.

Heb jij je twijfels over een opmerking in een debat of plaats je vraagtekens bij een uitspraak uit een interview of bij een passage uit een partijprogramma?

Laat het ons weten in een reactie onder dit artikel. De beste en meest gestelde vragen zullen we beantwoorden in een nieuw artikel.