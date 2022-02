Met een feestelijke opening in Hardenberg opent Tuinmeubelland haar vierde filiaal. Met ruim 5.000m2 tuininspiratie is de mega store de grootste winkel van mede-eigenaar Mark ten Teije. “De mensen uit de regio zullen in onze winkel bekende gezichten tegenkomen.”

Sfeerkamers

De nieuwe Tuinmeubelland mega store is gevestigd in het voormalige pand van Plaggenmarsch Tuinmeubelen, dat er voorheen zo’n zestig jaar zat. “We hebben het pand een geweldige metamorfose gegeven”, zegt area manager Steven Hunnego. “De winkel is ingedeeld in zogenaamde sfeerkamers, waardoor je een goed beeld krijgt hoe onze artikelen er in jouw tuin uit kunnen zien. Je kunt alles meteen kopen zoals het er staat; van de parasol en de kussentjes, tot de meubels en de accessoires.” Voor mensen in de regio is de winkel nog steeds het vertrouwde adres voor tuinmeubelen. “Een groot deel van het team van Plaggenmarsch is meegegaan naar Tuinmeubelland. Zo hebben we de expertise en ervaring in huis waar onze klanten bekend mee zijn.”

De tuinmeubelspecialist voor iedereen

In 2002 begon Mark ten Teije zijn eerste tuinmeubelwinkel in Dronten, samen met zijn broer en zus. Al na drie jaar groeide het bedrijf uit z’n jasje en bouwde het drietal een nieuwe winkel, met kantoren en een magazijn. De opening van het vierde filiaal is een geweldige aanwinst in een nieuwe regio, legt Mark uit. “We hebben een zeer brede collectie, geschikt voor iedereen. Dus voor jong en oud en voor elk budget.” Tuinmeubelland is gespecialiseerd in lounge dining sets en is daarin de grootste van het land. Ook aanverwante producten zoals beschermhoezen, onderhoudsproducten, tuinkussens, bbq’s, heaters en accessoires vind je in het assortiment. “We verkopen heel het jaar door tuinmeubelen in allerlei prijsklassen, ook in de winter.”

Feestelijke opening

De winkel in Hardenberg is nu al te bezoeken, maar van donderdag 10 t/m zaterdag 12 maart zijn er extra feestelijke activiteiten om de opening van de nieuwe mega store te vieren. “Met ons Rad van Fortuin maak je kans op leuke winacties en kortingen”, zegt Steven. “Voor de kinderen is er een kleurplatenwedstrijd, een popcornkraam en op de zaterdag staan er ook een springkussen en poffertjeskraam. Kom gezellig langs en geniet van een hapje en een drankje. ­­­Ons team staat voor je klaar.” Meer weten? Kijk op www.tuinmeubelland.nl voor het gehele assortiment en openingstijden.