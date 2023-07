Jumbo-Visma verdient weer het meeste geld in Tour, maar minder dan vorig jaar

Jumbo-Visma mag dankzij de prestaties in de Tour de France 664.280 euro op de rekening bijschrijven. Daarmee is de Nederlandse ploeg van winnaar Jonas Vingegaard de best verdienende ploeg, al werd vorig jaar meer geld binnengehaald.

De eindzege van Vingegaard levert net als vorig jaar 500.000 euro op. De Deen spekte daarnaast de kas met het winnen van de tijdrit. Het was de enige etappezege van Jumbo-Visma, dat verder ook bovenaan eindigde in het ploegenklassement.

In 2022 verdiende Jumbo-Visma met 779.750 euro ruim een ton meer. Destijds won Vingegaard ook het bergklassement, terwijl Wout van Aert de groene trui pakte. De ploeg boekte toen zes ritzeges.

UAE Team Emirates eindigde met Tadej Pogacar in de gelederen als tweede in het geldklassement, met 455.260 euro. Op grote afstand volgt INEOS Grenadiers als nummer drie (bijna 133.000 euro).

Alpecin-Deceuninck reed de afgelopen drie weken 108.470 euro bij elkaar en is daarmee een van de zes ploegen die minstens een ton verdienden. De ploeg van Mathieu van der Poel won met Jasper Philipsen de groene trui en vier ritten.

DSM-Firmenich heeft slechts 12.180 euro overgehouden aan de 110e editie van de Tour de France, het laagste bedrag van alle ploegen.

Ploegen met meeste prijzengeld Jumbo-Visma: 664.280 euro UAE Team Emirates: 455.260 euro INEOS Grenadiers: 132.910 euro Bahrein Victorious: 120.310 euro Team Jayco AlUla: 114.400 euro Alpecin-Deceuninck: 108.470 euro