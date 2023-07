Vingegaard denkt al aan derde Tour-zege: 'Ik hoop volgend jaar terug te keren'

Als het aan Jonas Vingegaard ligt, blij het niet bij twee eindzeges op rij in de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma keek zondag na de finish op de Champs-Élysées al voorzichtig vooruit naar volgend jaar.

"Ik hoop volgend jaar terug te keren om te zien of een derde zege erin zit. Dat is het plan", zei de 26-jarige Vingegaard in Parijs. De Deen troefde net als vorig jaar Tadej Pogacar af in de strijd om de eindzege.

"Het was drie weken lang een geweldig gevecht", richtte Vingegaard zich op het podium tot Pogacar en diens ploeggenoot Adam Yates, die in het eindklassement op de tweede en derde plek eindigden.

De strijd om het geel werd deze Tour al gauw een duel tussen Vingegaard en Pogacar. Na een spel van seconden deelde Vingegaard in de tijdrit van afgelopen dinsdag de eerste klap uit. Een dag later volgde in de koninginnenrit de genadeklap. Pogacar moest in het eindklassement 7 minuten en 29 seconden toegeven op de renner van Jumbo-Visma.

"We hebben elke dag gekoerst en het was een zware race, maar ik heb van alles genoten", zei Vingegaard. "Het begint met een plan. Bij ons is dat heel vroeg", schetste hij het voorwerk van Jumbo-Visma. "Zonder de ploeg had ik dit nooit gekund en ik ben trots op iedereen. We gaan dit vanavond vieren met een mooi diner."

De slotetappe werd gewonnen door Jordi Meeus. De Belg van BORA-hansgrohe verraste op de Champs-Élysées onder anderen groenetruidrager Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen.

Jonas Vingegaard met zijn vrouw Trine en dochter Frida. Foto: Getty Images