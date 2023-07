Jumbo-Visma werd door een planmatige aanpak de beste wielerploeg ter wereld. Met de tweede Tour-zege van Jonas Vingegaard bewijst het Nederlandse team nog steeds een voorsprong op de concurrentie te hebben. Zelfs als die concurrentie Tadej Pogacar heet.

De verbazing klinkt door in de stem van Wilco Kelderman. "Het is niet normaal wat voor supersterke ploeg we deze Tour hadden", zegt de 32-jarige renner van Jumbo-Visma. "Echt heel vet om daar deel van uit te maken."

Kelderman is bezig aan zijn twaalfde jaar als prof en heeft vaker in goede teams gezeten. In 2020 werd hij namens Sunweb zelf derde in de Giro d'Italia, terwijl zijn ploegmaat Jai Hindley als tweede eindigde. En vorig jaar was hij met BORA-hansgrohe de dominante formatie in de Giro, met de eindzege voor Hindley tot gevolg.

Maar dit seizoen merkt Kelderman dat Jumbo-Visma nog een niveautje hoger is. "Door onze sterke ploeg konden we de Tour echt in handen nemen", zegt hij. "Veel renners van andere ploegen zullen niet zo blij met ons zijn geweest, met hoe hard we reden. Dat is wel genieten."

Mattias Skjelmose laat in het midden of hij ook zo genoten heeft van het hoge niveau in zijn eerste Ronde van Frankrijk. Maar de 22-jarige Deen van Lidl-Trek erkent wel Jumbo-Visma "een paar jaar voorsprong" lijkt te hebben op alle andere teams.

"Ze houden hun kaarten dicht tegen de borst. Maar toch kun je wel zien dat Jumbo-Visma alles heel goed plant. Elk detail hebben ze goed voor elkaar en blijven ze verbeteren. De hoogtestages, de trainingsmethodes, de voeding op de gram nauwkeurig gemeten. Het is niet dat wij en andere teams daar niet mee bezig zijn. Maar Jumbo-Visma doet het gewoon op een manier die duidelijk beter is."

Wint Vingegaard door het plan van Jumbo-Visma?

De maanden van Tour-planning bij Jumbo-Visma hadden één centraal thema: hoe kunnen we Pogacar verslaan? Zo groot is het respect voor de 24-jarige Sloveen, die ook binnen de geel-zwarte ploeg wordt gezien als de beste wielrenner ter wereld.

"Je moet heel sterk zijn om zo'n geweldige coureur te kunnen verslaan", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "We hadden een heel goed plan nodig. Ik ben er heel erg trots op dat de jongens en de ploeg erin geslaagd zijn om dat plan deze Tour uitstekend uit te voeren."

Die strategie was om Pogacar tijdens de Tour zo te vermoeien, dat hij op een gegeven moment wel moest kraken. Die klap kwam in de zeventiende etappe, toen de kopman van UAE Team Emirates meer dan vijf minuten verloor op Vingegaard. "We hebben er een heel zware Tour van gemaakt", stelt ploegleider Grischa Niermann. "En uiteindelijk heeft dat het verschil gemaakt."

Door het eindresultaat - Vingegaard reed zondag voor het tweede jaar op rij in de gele trui over de Champs-Élysées in Parijs - is het lastig om Niermann en Jumbo-Visma ongelijk te geven. Toch sputtert Pogacar op zijn laatste persconferentie van de Tour tegen.

"Jumbo-Visma is een van de beste teams ter wereld. En ik heb heel veel respect voor Jonas, hij is een geweldige renner", zegt de tweevoudig Tour-winnaar. "Maar niemand heeft mij gekraakt in die zeventiende rit. Dat kwam volledig door mezelf, door mijn shitty day. Ik heb mezelf daar gekraakt."

Jumbo-Visma viert als ploeg de eindzege van Jonas Vingegaard bij het passeren van de finish. Foto: Getty Images

Nog veel duels tussen Pogacar en Vingegaard?

Pogacar zal volgend jaar de kans krijgen om te bewijzen dat hij Vingegaard én Jumbo-Visma kan verslaan in de Tour. Want de 110e editie van de Ronde van Frankrijk heeft óók weer bewezen dat de Sloveen en de Deen momenteel de twee beste ronderenners ter wereld zijn.

"Jonas en ik hebben samen een mooie toekomst", zegt Pogacar. Glimlachend: "Nu klinkt het bijna alsof we een koppel zijn. Laat ik het dan zo zeggen: we zullen in de toekomst nog veel mooie gevechten met elkaar hebben."