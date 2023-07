Belg Meeus zorgt voor sensatie op Champs-Élysées: 'Vandaag klopte alles'

Niet Jasper Philipsen of Dylan Groenewegen, maar Jordi Meeus (links op de foto) ging zondag zeer verrassend met de zege aan de haal in de laatste rit van de Tour de France. De 25-jarige Belg kan het zelf amper geloven.

"Dit is echt ongelooflijk. Ik voelde me de hele dag al goed en had in de vorige sprints het gevoel dat er meer in zat. Het lag toen een beetje aan de timing en positionering. Vandaag klopte alles", zei Meeus tegen Sporza.

De renner van BORA-hansgrohe boekte met afstand de mooie overwinning uit zijn loopbaan. Twee jaar geleden was hij in de Vuelta a España al eens dicht bij een zege in een grote ronde.

"Vooraf vroegen ze of mijn Tour geslaagd was of niet", zei hij na zijn winnende sprint op de Champs-Élysées. "Ik zei toen dat ik niet teleurgesteld was, maar ook niet supertevreden. Vandaag is alles goed gemaakt."

Meeus koos bewust het wiel van concurrent Mads Pedersen. Dat bleek de juiste tactiek om topfavoriet Philipsen nét voor te blijven. "Ik weet dat Pedersen vaak vroeg aangaat. Dat was nu ook het geval. Zo kon ik mezelf katapulteren."