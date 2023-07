Pas na laatste bergrit durft Jumbo-Visma Tour-zege te vieren: 'Kijk uit naar biertje'

Jonas Vingegaard had zaterdag voor de laatste bergrit van de Tour de France zo'n grote voorsprong, dat zijn tweede eindzege al praktisch zeker was. Toch was er bij Jumbo-Visma na de finish heel veel opluchting. "We gaan deze overwinning echt, écht vieren."

Als Merijn Zeeman in Le Markstein aankomt bij de bus van Jumbo-Visma, glijdt eindelijk alle stress van drie weken Tour van hem af. "Ik ga zo eerst een Westmalle drinken", zegt de sportief directeur na een diepe zucht. "En dan lekker onderuit zakken."

Voor bijna alle volgers was de strijd om de gele trui in de 110e editie van de Ronde van Frankrijk woensdag al beslist, toen Vingegaard in de koninginnenrit meer dan vijf minuten wegreed bij zijn grote rivaal Tadej Pogacar. Maar bij Jumbo-Visma wilde niemand zo denken.

"Ik geloof dat we vandaag in de tweede ploegleidersauto geen woord tegen elkaar hebben gezegd", vertelt Zeeman. "Ja, de voorsprong van Jonas in het klassement was 7,5 minuut. Maar we hebben hier maandenlang naartoe geleefd en op zo'n laatste zware dag komt al die nervositeit in één keer binnen. We konden voor de tweede keer op rij de grootste koers ter wereld winnen. Dat is niet zomaar iets. Poeh, wat vond ik dit een spannende dag."

Het hielp niet mee dat meesterknecht Sepp Kuss hard viel in de afdaling van de Ballon d'Alsace, de eerste klim van de zware Vogezenrit. "Dat had net zo goed Jonas kunnen zijn", zegt eerste ploegleider Grischa Niermann. "En dan was alles nog om zeep geholpen."

"Daarom was het nog een heel stressvolle dag, vooral in de afdalingen. Dan kunnen wij alleen maar hopen dat onze jongens op de fiets blijven zitten. Pas aan de voet van de laatste klim werden we wat rustiger. Toen was het gevaar eindelijk geweken."

1:02 Afspelen knop Samenvatting: Pogacar verschalkt Vingegaard in strijd om dagzege

Kan Jumbo-Visma grote rondes blijven winnen?

Vingegaard kwam uiteindelijk als derde over de streep, in dezelfde tijd als ritwinnaar Pogacar. Met zondag alleen nog de champagnerit naar Parijs, kon het feestje bij Jumbo-Visma op 1.192 meter hoogte voorzichtig gestart worden.

"We gaan deze overwinning echt, écht vieren", zegt Zeeman. "Het is superspeciaal dat we als Nederlandse ploeg nu twee keer achter elkaar de Tour gewonnen hebben. Ik had niet gedacht dat we überhaupt één keer de gele trui naar Parijs zouden kunnen brengen. Laat staan twee keer."

De aanstaande zege van Vingegaard past in een indrukwekkende reeks van Jumbo-Visma, die begon met de Vuelta a España van 2019. De Nederlandse formatie heeft in zes van de laatste elf grote rondes de eindwinnaar afgeleverd. Dit jaar is het voorlopig twee uit twee, want Primoz Roglic was in mei de beste in de Giro d'Italia.

"Ik weet niet waar dit gaat eindigen", zegt Niermann. "Het is niet makkelijk om de beste ploeg te blijven, maar gelukkig hebben wij een heel goede rennersgroep, met daarin een paar exceptionele kampioenen. Hopelijk kunnen we met hen nog veel meer winnen."