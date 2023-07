Vingegaard genoot deze Tour van strijd met Pogacar: 'Was leuk om naar te kijken'

Bijna drie weken lang was er in de Tour de France sprake van een zenuwslopende tweestrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. De Deense geletruidrager heeft elke dag genoten van het secondenspel met zijn Sloveense uitdager.

"Het was een bizarre strijd drie weken lang", zei Vingegaard na afloop. "Ik denk dat het leuk was om naar te kijken en ook voor ons. Ik waardeer het gevecht dat ik met Tadej had. Hij is een super aardige renner en sinds de start in Bilbao was het een ongelooflijk gevecht. Hopelijk gaan we dat ook zien in de toekomst."

Vingegaard rijdt zondag in het geel naar Parijs, waar zoals altijd de slotetappe wordt gereden. "Een tweede Tour-zege is echt geweldig. Ik kan het bijna niet geloven", zei de kopman van Jumbo-Visma. "We moeten morgen in de etappe naar Parijs natuurlijk nog even zorgen dat we niets stoms doen."

De strijd tussen Pogacar en Vingegaard ging tot aan de tijdrit van dinsdag om enkele seconden. "Het was heel moeilijk om hem te kraken, maar we hadden als team steeds een plan en dat voerden we iedere dag uit zoals we wilden." Welk plan Jumbo-Visma precies had blijft geheim. "Als we vertellen hoe we hem gekraakt hebben, dan kan hij er misschien iets aan doen om het te voorkomen."