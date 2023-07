Pogacar haalt veel voldoening uit fraaie etappezege: 'Was eindelijk weer mezelf'

Het doet Tadej Pogacar goed dat hij zich zaterdag in de voorlaatste Tour de France-etappe van zijn beste kant kon laten zien. Na dagen van tegenslagen klopte hij geletruidrager Jonas Vingegaard in de strijd om de dagzege.

Pogacar zag zijn kansen op de eindzege in de afgelopen dagen in rook opgaan doordat hij zelf niet goed genoeg was én door de klasse van Vingegaard. In de bergrit van zaterdag nam hij een beetje revanche.

"Ik was eindelijk weer mezelf. Het was heel fijn om me van start tot finish weer zo goed te voelen, na dagen waarin het vooral afzien was. Ik ben superblij dat ik het kon afmaken", zei Pogacar na de finish in Le Markstein.

"Ik wachtte in de finale op Adam Yates. Hij was net als zijn broer (Simon Yates, red.) weer heel goed en zette me heel goed af. Dat maakte het makkelijker voor me. Ik ben heel blij met het werk dat de ploeg weer geleverd heeft."

Het was voor de 24-jarige Pogacar zijn tweede overwinning van deze Tour de France. Eerder schreef hij de zesde etappe op zijn naam; toen leek er nog een heel spannende strijd om de Tour-winst in de maak.