Pogacar klopt Vingegaard in laatste bergrit en sluit Tour met lichtpuntje af

Tadej Pogacar heeft zaterdag voor het slotakkoord gezorgd in de memorabele strijd met Jonas Vingegaard in deze editie van de Tour de France. De Sloveen won de voorlaatste etappe ten koste van Vingegaard, die het geel veilig naar de finish bracht.

Vingegaard en Pogacar sprintten aan het einde van de zware bergrit in een groep van vijf om de ritzege. Pogacar had met Adam Yates als enige een ploegmaat bij zich en maakte daar optimaal gebruik van. De kopman van Team UAE klopte Vingegaard en Felix Gall met een klein verschil.

Voor Pogacar is het zijn tweede ritwinst van deze Tour de France, nadat hij de zesde etappe al op zijn naam had geschreven. De leiding in het algemeen klassement kon Pogacar door een uitmuntende Vingegaard in het begin van de slotweek al vergeten.

Giulio Ciccone verzekerde zich tijdens de door Pogacar gewonnen rit mathematisch van de bolletjestrui, waardoor alle klassementen zo goed als beslist zijn. Vingegaard heeft vanzelfsprekend het geel, Pogacar de witte jongerentrui en Jasper Philipsen de groene puntentrui.

Voor Philipsen is er zondag op de Champs-Élysées een laatste kans om deze Tour de France nóg mooier te maken. De Belg is oppermachtig in de sprint en kan in Parijs zijn vijfde ritzege boeken. Vingegaard zal tijdens de vlakke slotrit de champagne al ontkurken.

Pogacar moet podium in eerste instantie aan Pinot laten

Met Parijs in zicht was de voorlaatste etappe er één voor de klimmers van het peloton. Het had bovendien een memorabele dag kunnen worden voor de strijd in het algemeen klassement, maar door de grote verschillen tussen Pogacar en Vingegaard zat dat er niet meer in.

Toch was Pogacar niet van plan om een bijrol te fungeren in etappe die het peloton kriskras door de Vogezen voerde. De nummer twee van het algemeen klassement was voor de start al gedecideerd. "De tactiek vandaag? We gaan vol gas en ik ga proberen de etappe te winnen."

Pogacar voegde in het slot van de etappe de daad bij het woord, maar moest eerst de aandacht aan Thibaut Pinot laten. Op de voorlaatste klim sprong de Fransman weg uit een groepje vluchters met onder anderen Tom Pidcock en Mattias Skjelmose.

Pinot hield in de omgeving waar hij is opgegroeid knap stand en reed in een lange erehaag naar boven. De Fransman, die bezig is bezig aan zijn laatste Tour de France en na dit seizoen stopt, had op de top een marge van anderhalve minuut.

Thibaut Pinot gaf de laatste bergetappe extra kleur. Foto: Getty Images

Broers Yates belangrijk in finale

Pinot kende de omgeving van het slot van de etappe op zijn duimpje, maar kwam er snel genoeg achter dat een droomzege er niet in zat. De groep met de klassementsmannen viel op de slotklim vroeg aan en ging een tandje te snel voor de 33-jarige Pinot.

Vlak voor de finale bleven Gall, Vingegaard en Pogacar samen over. Zij werden in de slotfase vergezeld door de broers Adam en Simon Yates, die allebei nog iets te winnen hadden.

Simon passeerde de gevallen Carlos Rodríguez in het algemeen klassement. Adam was een uitstekende lead-out voor Pogacar, die in de sprint rapper was dan Vingegaard.