Jonas Vingegaard begon de Tour de France als grote favoriet, er was een felle strijd met Tadej Pogacar en hij kreeg te maken met vragen over doping. Desondanks was de 26-jarige Deen, die zondag de Tour zal winnen, steeds de kalmste man van peloton.

De Alpengemeente Passy biedt een fraai en rustgevend uitzicht op Mont Blanc, maar op deze dinsdag heeft de ploegleiding van Jumbo-Visma daar geen oog voor. De nervositeit bij de Nederlandse formatie is voelbaar aan het begin van de laatste en beslissende week van de Tour.

Jumbo-Visma heeft de afgelopen maanden uren en uren aan voorbereiding gestoken in deze etappe, de enige tijdrit van de Ronde van Frankrijk. Het raceplan van Vingegaard is in maart al vastgesteld, de kopman heeft de route in april verkend en voor zijn materiaal is aan elk detail gedacht. Het team heeft zelfs de lak van Vingegaards tijdritfiets geschraapt, zodat hij met 100 gram minder het steile klimmetje kan oprijden.

"Wij hebben als staf echt veel spanning voor dit soort dagen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Maar daar lijkt Jonas geen last van te hebben. Hij is de rustigste van ons allemaal. Hij heeft echt zin om het gevecht aan te gaan op een van de beslissende dagen van deze ronde." Glimlachend: "Dat is natuurlijk wel een handige eigenschap voor een toprenner."

Foto: Getty Images

Vingegaard haalt zijn schouders op over kritiek

Vingegaard heeft in de eerste twee weken van de Tour een zenuwslopend duel met Tadej Pogacar uitgevochten. Hij pakte flink wat tijd in de eerste bergrit, maar daarna moest hij een paar keer buigen voor Pogacar. Het verschil tussen de twee favorieten is na vijftien ritten slechts tien seconden, in het voordeel van Vingegaard.

Zo'n kleine marge is zelden voorgekomen in de 110-jarige geschiedenis van de grootste koers ter wereld. Terwijl wielerfans genieten van de strijd en de media over elk detail van het duel een verhaal maken, blijft Vingegaard in al zijn persconferenties uiterlijk onbewogen.

"Ik maak me geen zorgen", zegt hij na de dertiende etappe, waarin hij acht seconden verliest op Pogacar. "Als ik win, dan win ik. En als ik niet win, dan win ik niet en is het ook prima. Het enige wat ik kan doen, is vertrouwen op mijn eigen kwaliteiten. En elke dag mijn uiterste best doen. Dan zien we wel wat de uitkomst is."

Het is een manier van denken die elke sportpsycholoog zal aanmoedigen. Maar dit soort vlakke antwoorden maken Vingegaard niet direct de opwindendste sportman. Aan het einde van de eerste Tour-week noemt Andy Schleck de Scandinaviër in een interview met L'Équipe zelfs "superverlegen", "onzichtbaar" en "arrogant".

Vingegaard haalt een dag later zijn schouders op als hij geconfronteerd wordt met de woorden van de voormalig toprenner. "Hij mag natuurlijk zijn mening geven, maar het maakt me echt niks uit wat hij vindt. Het klopt dat ik rustig ben. Maar ik zou mezelf niet verlegen of arrogant noemen. Ik praat met veel renners in het peloton. Ik zal alleen nooit degene zijn die het hardst schreeuwt."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Succes Vingegaard zorgt voor hype in Demarken

Mattias Skjelmose kan zijn ogen bijna niet geloven op de slotklim van de koninginnenrit. De 22-jarige Deen van Lidl-Trek ziet en hoort op de eindeloze Col de la Loze duizenden landgenoten. "Het leek wel alsof half Denemarken op die berg stond", zegt de talentvolle klimmer met een lach. "Dat moet haast wel het effect zijn van de Tour-zege van Jonas."

Fietsen en wielrennen is altijd populair geweest in Denemarken. Maar door het gele succes van Vingegaard is er een regelrechte hype ontstaan. "Nadat Jonas vorig jaar de Tour had gewonnen, waren alle kinderfietsen uitverkocht in Denemarken", zegt Skjelmose.

Volgens de Deense routinier Magnus Cort is het "moeilijk voor te stellen" hoe groot Vingegaard in zijn thuisland is. "De Tour is deze maand met afstand het belangrijkste evenement in Denemarken", zegt de renner van EF Education-EasyPost. "Ik hoorde ergens dat wij procentueel gezien de meeste Tour-volgers van alle landen hebben, als je het afzet tegen de totale bevolking."

Zoveel interesse zorgt natuurlijk voor hoge verwachtingen. En dan moest Vingegaard deze Tour ook al voor het eerst omgaan met de druk die hoort bij een regerend kampioen. "Maar het lijkt wel alsof Jonas beter gaat presteren door die druk", zegt landgenoot Kasper Asgreen van Soudal Quick-Step. "Jonas was vanaf de start in Bilbao vol vertrouwen en superrelaxed."

Foto: AP

Vingegaard krijgt dopingvragen uit Franse hoek

De nervositeit van Jumbo-Visma in Passy blijkt nergens voor nodig. De tijdrit naar Combloux eindigt in een verpletterende overwinning voor Vingegaard. Na een zelden vertoonde demonstratie is de geletruidrager in 22,4 kilometer liefst 1 minuut en 38 seconden sneller dan Pogacar.

De uithaal zorgt voor veel lof in de wielerwereld. Analist Tom Dumoulin noemt het bij de NOS "de beste tijdrit ooit gereden in het wielrennen". L'Équipe kiest een ander pad. De toonaangevende Franse sportkrant zet een dag na de tijdrit de kop "D'une autre planète" ("Van een andere planeet) op de voorpagina, bij een foto van Vingegaard.

De tekst lijkt verdacht veel op een cover tijdens de Tour van 1999, toen L'Équipe de woorden "Sur une autre planète" bij een foto van Lance Armstrong plaatste. De implicatie is duidelijk. De krant vraagt zich af of de prestaties van Vingegaard mogelijk door dopinggebruik kunnen komen.

Bij Jumbo-Visma zijn ze not amused door de verkapte beschuldiging. Maar Vingegaard lijkt de achterdocht te verwelkomen. "Ik begrijp helemaal dat mensen sceptisch zijn. Dat is logisch gezien het verleden van het wielrennen", zegt hij, als hij op een persconferentie naar doping wordt gevraagd. "Ik vind het zelfs goed dat deze vragen er komen."

"Maar ik kan uit de grond van mijn hart zeggen dat ik nog nooit een verboden middel heb gebruikt. Ik neem niks dat ik niet aan mijn dochter zou geven. En haar zou ik zeker geen doping laten gebruiken."

De voorpagina van L'Équipe. Foto: L'Equipe

Vriendin heeft Vingegaard geholpen met spanning

Op de laatste rustdag stapt Vingegaard even uit de hectiek van de Tour. Door een bezoekje van zijn vriendin Trine en dochter Frida is hij een uurtje totaal niet bezig met fietsen. "Daar heeft Jonas zó van genoten", zegt ploegleider Arthur van Dongen. "Hij vertelde me dat die tijd met zijn familie hem een enorme energieboost gaf."

Vingegaard is niet altijd immuun voor spanning geweest. In 2019, voor zijn eerste wedstrijd in de kleuren van Jumbo-Visma, had hij zoveel stress dat hij met lichte koorts in bed lag. Volgens de Deen is de hulp van Trine de belangrijkste reden dat hij nu nooit meer geplaagd wordt door nervositeit.

Het bezoekje van zijn vriendin zal niet de doorslaggevende factor zijn geweest, maar Vingegaard beslist de Tour wel in de twee etappes na de rustdag. Een dag na zijn zege in de tijdrit pakt hij in de koninginnenrit bijna zes minuten op een volledig geknakte Pogacar.

"Jonas is in alles gegroeid", concludeert sportief directeur Zeeman op het vliegveld van Courchevel. "Hij is een echte leider, een volwassen kerel die heel goed met druk kan omgaan. En hij is de beste ronderenner te wereld. Ik denk dat we dat nu wel mogen zeggen."