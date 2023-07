Mohoric geëmotioneerd na Tour-zege: 'Wielrenner zijn is niet altijd makkelijk'

Matej Mohoric was vrijdag zeer geëmotioneerd na zijn ritzege in de Tour de France. De 28-jarige renner vertelde in een ontwapenend eerlijk interview over zijn twijfels van de afgelopen weken en de zware tijden voor zijn ploeg Bahrain Victorious na het overlijden van Gino Mäder.

Mohoric zit vlak na de finish in Poligny op het asfalt van de D905. Hij veegt het zweet uit zijn ogen terwijl hij net als de rest van de wielerwereld wacht op de officiële uitslag van de negentiende etappe.

Als de Sloveen hoort dat hij de millimetersprint heeft gewonnen van Kasper Asgreen, staat hij op, omhelst hij een staflid van zijn ploeg en barst hij in tranen uit.

"Deze zege betekent heel veel voor me", zegt hij een paar minuten later in zijn eerste interview. "Omdat profwielrennen vaak wreed en zwaar is. En omdat mijn team en ik een heel lastige periode achter de rug hebben."

Mohoric doelt daarmee vooral op de dood van zijn ploegmaat Mäder, die vorige maand overleed na een val in de Ronde van Zwitserland. "Ik moest Kasper vandaag wel kloppen. Voor Gino. Wat er met hem gebeurd is, deed me twijfelen aan mijn sport, aan mijn carrière. Maar het leven gaat door. We hebben als ploeg veel moeten doorstaan, maar dat gaf me ook meer motivatie om vandaag te winnen."

Mohoric dacht soms dat hij niet thuishoort in Tour

Mohoric geldt al jaren als een van de betere wielrenners van het peloton. Hij was in 2021 de beste in Milaan-San Remo en won al etappes in de Tour, Giro d'Italia en Vuelta a España. Toch dacht hij de afgelopen weken af en toe dat hij niet goed genoeg was voor de Ronde van Frankrijk.

"Dit is geen makkelijke sport. Je moet veel afzien en veel offers maken om goed te kunnen zijn in de Tour de France. En eenmaal in Frankrijk realiseerde ik me dat iedereen zó sterk is, dat het al lastig is om het peloton te volgen. Soms had ik het zo moeilijk, dat ik het gevoel had dat ik niet thuishoorde in de Tour. De truc is om te bedenken dat de andere renners het óók zwaar hebben."

Mohoric was woensdag nog volledig leeg na de koninginnenrit over de Col de la Loze. Toch wist hij vrijdag in een loodzware etappe in de goede kopgroep te komen. "Ik weet dat ik sterk genoeg ben om een Tour-rit te winnen, want ik heb het al eerder gedaan (twee keer in 2021, red.)."