Zinderende ontknoping in Tour-rit: Mohoric klopt Asgreen met banddikte verschil

Matej Mohoric heeft vrijdag een spectaculaire rit in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Sloveen duwde zijn wiel in de negentiende etappe net eerder over de streep dan Kasper Asgreen, die daarmee net naast zijn tweede ritwinst op rij greep.

De etappe van Moirans-en-Montagne naar Poligny had veel weg van een voorjaarsklassieker. Het was wachten op een succesvolle vlucht, die pas na zo'n 60 kilometer vorm kreeg. Mathieu van der Poel miste in eerste instantie de boot, maar kon even later met een grote groep alsnog aanhaken.

In de finale reden Asgreen, Mohoric en Ben O'Connor weg en dus moest Van der Poel weer in de achtervolging. Hij kreeg een groepje met acht renners mee, maar het drietal aan kop bleef goed ronddraaien. In de sprint was Mohoric net sneller dan Asgreen, die een dag eerder nog de beste was.

Voor Mohoric is het de derde ritzege in de Ronde van Frankrijk. De 28-jarige Sloveen won eerder twee ritten in de Tour van 2021. Het is de derde ritzege voor de ploeg in deze Tour, waar eerder Pello Bilbao de tiende etappe won en Wout Poels zegevierde in de vijftiende etappe.

De Tour gaat zaterdag verder met de voorlaatste etappe, die kriskras door de Vogezen gaat. Het is een zware bergrit, die memorabel had kunnen zijn als Pogacar en Vingegaard in het klassement dichterbij elkaar stonden. Zondag eindigt de Ronde van Frankrijk traditiegetrouw op de Champs-Élysées.