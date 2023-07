Eenkhoorn dicht bij wonderlijke Tour-zege: 'Campenaerts is eigenlijk knettergek'

Pascal Eenkhoorn was donderdag heel dicht bij een spectaculaire ritzege in de Tour de France. De Nederlander kon door knap werk van zijn ploegmaat Victor Campenaerts sprinten om de winst, maar hij kwam in de wonderlijke finale tekort tegen Kasper Asgreen.

Het eerste wat Eenkhoorn na de finish in Bourg-en-Bresse doet, is zich verontschuldigen bij Campenaerts. "Sorry man, merci", zegt de renner van Lotto Dstny tegen zijn teamgenoot.

Tijdrijder Campenaerts reed in de laatste kilometer zo hard op kop, dat het aanstormende peloton geen seconde inliep op de kopgroep van vier man. 'Op 3 kilometer van de streep wist ik bijna zeker dat we teruggepakt zouden worden. Maar 'Campi' was zó sterk, hij is knettergek eigenlijk", zegt Eenkhoorn met een glimlach. "Als je ziet wat hij vandaag voor mij gedaan heeft, is het logisch dat ik sorry heb gezegd."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

De 26-jarige Tour-debutant uit Genemuiden kon zijn geplaagde ploeg namelijk geen overwinning schenken in de achttiende etappe. Hij was in de sprint niet opgewassen tegen Asgreen. Dat is geen schande - de Deen was in de Ronde van Vlaanderen van 2021 ook te snel voor Mathieu van der Poel - maar het deed wel pijn bij Eenkhoorn.

"De sprint was eerlijk en Asgreen was gewoon sterker. Hij is natuurlijk ook geen pannenkoek. Ik heb niks fout gedaan, maar het is gewoon kut dat we hier niet winnen. Ja, ik heb bijna een Tour-rit gewonnen. Maar als ik naar de supermarkt ga met bijna een Tour-rit, dan krijg ik daar niks voor terug."

0:48 Afspelen knop Eenkhoorn grijpt net naast ritzege in Tour de France

Wat gebeurde er tussen Eenkhoorn en Philipsen?

Het was al een klein wonder dat Eenkhoorn in de positie kwam om een etappezege te boeken. De vlakke etappe van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse was gemaakt voor rappe mannen als Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen. De sprintersploegen gaven de oorspronkelijke kopgroep van drie (Asgreen, Campenaerts en Jonas Abrahamsen) ook nooit een voorsprong van meer dan twee minuten.

Dat kleine verschil gaf Eenkhoorn wel de mogelijkheid om naar de vluchters toe te rijden. "We hadden voor de rit een plan gemaakt om vandaag vol te koersen. Met nog een kilometer of 70 te gaan dacht ik: er zijn maar drie jongens vooruit, het zou mooi zijn als we daar een man of zes van kunnen maken. Dus ik zei over de radio: 'Ik ga proberen om naar de kopgroep te springen.' We hadden het 100 kilometer rustig aan gedaan, dus waarom ook niet?"

De voormalig Nederlands kampioen versnelde uit het peloton, maar werd gehinderd door Philipsen. De groenetruidrager wilde de kans op een massasprint zo groot mogelijk maken en dus geen sterkere kopgroep. "Jasper was wat geïrriteerd, dat kan. Ik pakte hem beet en zei: 'Dit slaat nergens op, dat gaan we niet weer doen.'"

Foto: NU.nl

Eenkhoorn en co gingen vol gas naar de finish

Bij zijn volgende demarrage lukte het Eenkhoorn wél om weg te rijden. "Het was heel zwaar om het gat van dertig seconden te overbruggen. Ik had ook gehoopt dat er een aantal renners met mij mee zouden springen. Gelukkig wachtte Victor op mij en kon ik aansluiten. Daarna hebben we met z'n vieren niet meer omgekeken."

Ook met een kwartet vooraan leek een massasprint onvermijdelijk. "Maar dit is het mooie van wielrennen", zegt Eenkhoorn. "Als je er vol voor gaat, kan er van alles gebeuren. Dat zie je ook bij onze ploeg. We hadden deze rit eigenlijk omcirkeld voor onze sprinter Caleb Ewan, maar die is naar huis. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben het op een andere manier geprobeerd."