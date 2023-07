Asgreen prijst medevluchters na beladen ritwinst: 'Verdienden alle vier de zege'

Ritwinnaar Kasper Asgreen was donderdag in de zinderende slotfase van de achttiende etappe in de Tour de France de beste van de vier vluchters. De 28-jarige Deen had na afloop dankwoorden voor de ijverige renners in de kopgroep, die volgens hem allen de overwinning verdienden.

"Natuurlijk was deze situatie niet ideaal. Ik was het liefst gevlucht met zeven of acht renners, maar het is de laatste week van de Tour. We hebben twee hele zware weken achter de rug", zei Asgreen na afloop. "Het was eigenlijk een soort ploegentijdrit. Ik had niet kunnen winnen zonder de andere drie jongens."

Een van de vluchters was de Nederlandse Pascal Eenkhoorn, die met nog 65 kilometer te gaan een oversteek maakte naar de drie vluchters voorin. "De drie jongens hebben allemaal fantastisch gereden en ik denk dat we alle vier de overwinning verdienden. We hebben er zo hard voor gewerkt."

Toch was Asgreen blij dat uitgerekend hij als eerste over de streep kwam. "Het betekent zoveel voor me. Sinds mijn val in de Ronde van Zwitserland in 2022 ging het niet goed. In de Tour moest ik dat jaar opgeven."