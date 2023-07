Van Aert verlaat Tour de France om bij bevalling van zijn vrouw te kunnen zijn

Wout van Aert gaat niet meer van start in de achttiende etappe van de Tour de France. De Belgische alleskunner van Jumbo-Visma verlaat de grootste wielerkoers ter wereld om bij de bevalling van zijn vrouw te kunnen zijn.

Van Aert had al een paar keer gezegd dat hij direct naar huis zou gaan als het kind op komst is. Dat is nu dus het geval. Geletruidrager Jonas Vingegaard, die de eindzege voor het grijpen heeft, raakt daarmee een belangrijke helper kwijt.

"Het is een raar gevoel, maar geen dilemma", zegt Van Aert over zijn keuze om de Tour te verlaten. "Het is een makkelijke beslissing om te nemen. Ik heb altijd voor ogen gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw me nodig heeft. Dat moment is nu gekomen."