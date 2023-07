Van der Poel wil Tour vooral vanwege WK uitrijden: 'Tweede week was niet fijn'

Mathieu van der Poel hoopt over twee weken wereldkampioen te worden in Glasgow. Dat is de belangrijkste reden waarom hij nog in de Tour de France zit, hoewel hij al een tijdje niet 100 procent fit is.

Van der Poel raakte zijn fiets niet aan op de laatste rustdag. En dinsdag lag hij tot het begin van de middag in bed. "Ik wilde wat extra herstellen", zegt de Nederlander. "Maar ik voelde vervolgens wel dat mijn lichaam even in shock was doordat ik zo weinig gefietst had. Ik ontplofte dinsdag een beetje in de tijdrit."

De kopman van Alpecin-Deceuninck ondervindt nog steeds de gevolgen van de lichte ziekte die hij vorige week dinsdag opliep. "Ik heb drie dagen antibiotica geslikt, dat is natuurlijk niet goed voor je lichaam. Ik verbeter wel, maar niet zo snel als ik gehoopt had. Mijn tweede week van de Tour was niet zo heel fijn, het was zeker niet mijn beste week."

Aan opgeven heeft Van der Poel nooit gedacht. De alleskunner heeft zijn blik al enige tijd gericht op de wegrit van de WK, omdat er op 6 augustus in Schotland een parcours ligt dat uitstekend bij hem zou moeten passen.

"Ik geloof dat het uitrijden van de Tour me helpt om te groeien richting de WK. Dat is de hoofdreden dat ik hier nog rijd. Als je een grote ronde goed uit komt, kan dat nog een laatste versnelling geven aan je vorm. Daar hoop ik op", zegt Van der Poel. "Het is ook niet dat ik heel ziek ben. Ik moet veel hoesten, dat is vooral heel vervelend."

Ziet Van der Poel nog kans op een ritzege?

Van der Poel denkt ook nog stiekem aan een ritzege in deze Tour. De komende twee dagen staan er relatief vlakke etappes op het programma. Zeker de negentiende rit van vrijdag lijkt met zijn korte heuveltjes zeer geschikt voor vluchters, en voor renners als 'MVDP'.

Tegelijkertijd zijn het ook twee mogelijkheden voor nog meer succes met Jasper Philipsen, de ploegmaat van Van der Poel die deze Tour al vier keer naar een ritzege sprintte.

"Maar we weten dat het moeilijk wordt om ervoor te zorgen dat het een massasprint wordt", zegt Van der Poel. "Er is waarschijnlijk maar één ander team dat een sprint wil, de ploeg van Dylan Groenewegen. Verder zijn bijna alle sprinters al vertrokken."

"Als we merken dat de koers moeilijk te controleren is, is het zaak dat we als ploeg meezitten in de kopgroep. Dat zou ik dan kunnen zijn. Het is dus niet zo dat we alleen met Jasper nog een kans hebben op een ritzege. Maar ik denk wel dat hij onze grootste kans is."