Jumbo-Visma maakte voor de Tour de France een gedetailleerd plan, met één hoofddoel: Tadej Pogacar langzaam slopen. Woensdag kwam het gehoopte resultaat. Pogacar stortte in de zeventiende rit volledig in, waardoor Jonas Vingegaard praktisch zeker is van zijn tweede eindzege.

Als Vingegaard over de finish komt op het vliegveld van Courchevel, kust hij even de ringvinger van zijn rechterhand. De Deen laat niet vaak zijn emoties zien, maar ook hij weet dat deze dag speciaal is.

"Ik ben blij dat ik meer dan vijf minuten heb gepakt op Pogacar. Maar ik ben vooral trots op de hele ploeg", zegt Vingegaard op zijn persconferentie. "De staf is in december al begonnen met het maken van ons Tour-plan, gebaseerd op mijn kwaliteiten. We hebben altijd geloofd dat dat plan zou werken. En dat is vandaag uitgekomen."

De basis van de tactiek van Jumbo-Visma in deze Ronde van Frankrijk is geen geheim: in de zwaarste ritten zo'n hoog tempo rijden dat Pogacar langzaam maar zeker wordt uitgeput. De Nederlandse ploeg is ervan overtuigd dat Vingegaard in het voordeel is als de opgebouwde vermoeidheid zo groot mogelijk is.

In de eerste twee weken van de Tour leverde het vele kopwerk van Jumbo-Visma niet meer dan een handvol seconden verschil op tussen Vingegaard en Pogacar. Maar de zwart-gele formatie wist al maanden dat de zeventiende etappe, met zijn 5.400 hoogtemeters en loodzware slotklim, de beste kans bood om Pogacar een echt harde tik uit te delen.

Die genadeklap kwam er, en niet zo'n beetje ook. "Ik denk dat je wel mag zeggen dat dat het gevolg is van al het sloopwerk door onze ploeg", zegt ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma. "De optelsom van de afgelopen 2,5 week heeft nu een heel groot verschil in het klassement teweeggebracht."

0:58 Afspelen knop Vingegaard deelt genadeklap uit aan Pogacar in Tour de France

Pogacar moet lossen op Col de la Loze

Op 8 kilometer van de top van de Col de la Loze, de hoogste (2.304 meter) én langste (28,1 kilometer) berg van deze Tour, ziet Grischa Niermann op het televisieschermpje in zijn auto dat het shirt van Pogacar helemaal open is.

"Ik zei over de radio tegen Jonas en Sepp (knecht Sepp Kuss, red.) dat ze even om moesten kijken. Omdat Pogacar helemaal niet goed meer leek", vertelt de eerste ploegleider van Jumbo-Visma. "En drie seconden later moest hij lossen."

Hier hadden Niermann en zijn renners zeventien dagen naartoe gewerkt. Maar toch komt de ineenstorting van Pogacar, volgens velen binnen Jumbo-Visma de beste wielrenner ter wereld, als een verrassing. De tweevoudig Tour-winnaar verliest in 14 kilometer 5 minuten en 45 seconden op Vingegaard, een onwaarschijnlijk groot verschil.

"Het is duidelijk dat dit ons doel was", zegt Niermann. "Tenminste: om Pogacar zo te vermoeien dat hij Jonas op de laatste klim niet meer kan volgen. Natuurlijk niet om hem op meer dan vijf minuten te rijden. Dat hadden we nooit verwacht."

Pogacar kreeg tik na tik na de rustdag

De verbazing is al even groot bij de bus van UAE Team Emirates. "Tadej voelde zich prima vanochtend", zegt Joxean 'Matxin' Fernández, de sportief manager van de ploeg van Pogacar. "En op de tweede klim communiceerde hij ook nog naar zijn teamgenoten dat het goed met hem ging. Maar dit hoort bij het wielrennen. We hebben hier te maken met mensen, niet met robots. En mensen hebben soms mindere momenten."

Matxin noemt de slooptactiek van Jumbo-Visma niet expliciet als reden voor de beslissende inzinking van Pogacar in deze Tour. De Spanjaard zegt wel dat een opeenvolging van kleinere tegenvallers zijn kopman waarschijnlijk fataal is geworden.

"Tadej heeft twee weken lang gevochten voor een paar seconden. En dan verliest hij dinsdag in de tijdrit opeens 1.38 minuten op Vingegaard. Dat was niet makkelijk voor hem. Woensdag valt hij ook nog aan het begin van de etappe. Het zijn allemaal tikjes die elkaar hebben versterkt."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Grootste verschil in Tour sinds 1981

Pogacar heeft in het algemeen klassement nu een achterstand van 7.35 minuten op Vingegaard. Dat is het grootste verschil tussen de nummer één en twee na zeventien ritten in de Tour sinds 1981. Het is ook een marge die een tweede Tour-zege van Vingegaard vier dagen voor het einde al zo goed als zeker maakt.

"We moeten Parijs nog wel halen, maar deze voorsprong moet genoeg zijn", erkent sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "Het voelt nog een beetje dubbel. Pogacar is vandaag echt gekraakt en dan voelt het niet chic om al heel hard te juichen. We hebben namelijk superveel respect voor hem als tegenstander."

"Maar het is logisch dat we ongelooflijk blij zijn dat we er zo goed voor staan. We hebben veel energie in deze Tour gestopt en nu keihard toegeslagen na de rustdag. Dat geeft een heel fijn gevoel."