Commentator Voeckler voor één rit uit Tour gezet wegens hinderen Vingegaard

Commentator Thomas Voeckler is woensdag voor één etappe uit de Tour de France gezet. De Franse oud-renner zat op de motor die onder meer Jonas Vingegaard en Wilco Kelderman hinderde op de slotklim in de koninginnenrit.

Het incident vond kort voor de top van de Col de la Loze plaats. Vingegaard en Kelderman werden opgehouden door de auto van de Tour-organisatie en enkele motoren. Die stonden allemaal stil doordat ze niet langs een grote groep toeschouwers kwamen.

Vingegaard en Kelderman moesten hierdoor een voet aan de grond zetten, maar konden hun weg al snel vervolgen. Op dat moment had de Deen al drie minuten voorsprong op zijn concurrent Tadej Pogacar, die vroeg moest lossen op de slotklim en uiteindelijk bijna zes minuten verloor.

Voeckler zat achter op een van de stilstaande motoren. Daarop doet 'Titi' voor de Franse televisie verslag van de Tour. Voeckler en de motorrijder zijn uitgesloten voor de etappe van donderdag en kregen ook een boete van 500 Zwitserse frank (520 euro).

De 44-jarige Voeckler won tussen 2009 en 2012 vier etappes in de Tour. In 2011 droeg de Fransman lange tijd de gele leiderstrui en werd hij uiteindelijk vierde. In 2017 beëindigde hij zijn carrière.

0:58 Afspelen knop Vingegaard deelt genadeklap uit aan Pogacar in Tour de France

Niermann: 'We stonden met de auto stil in de hitte'

Volgens ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma was het een "chaotische" situatie. "Er waren heel veel auto's en motoren en alles stond stil. Jonas werd opgehouden en kon niet verder met Wilco. Wij konden er ook zelf met de auto niet meer door, omdat we op een stuk van 25 procent stilstonden, in de hitte."

"Als dit nu om seconden zou zijn gegaan, dan zou dat heel erg jammer zijn geweest", vervolgde Niermann. "Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen en kunnen we heel blij zijn met de etappe van vandaag. Het is supermooi dat er zoveel toeschouwers zijn, maar het wordt inmiddels wel erg gevaarlijk."

Naast de uitsluiting en de boete voor Voeckler deelde de jury van de Tour ook een waarschuwing uit aan Pello Bilbao. De Spanjaard, die derde werd in de koninginnenrit, deelde op de Col de la Loze een tik uit aan een toeschouwer die hem hinderde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.