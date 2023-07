Pogacar ontgoocheld na enorm tijdverlies in Tour: 'Ik weet niet wat er gebeurd is'

Tadej Pogacar was na de finish van de zeventiende Tour-etappe ontgoocheld. De Sloveen zakte er op de slotklim volledig doorheen en verloor 5.45 minuten op geletruidrager Jonas Vingegaard. De eindzege is daardoor uit zicht.

De woorden van Pogacar op de Col de la Loze waren duidelijk: "Ik ben weg, ik ben gesloopt", zei de kopman van UAE Team Emirates over de teamradio. Nadat hij in de tijdrit van dinsdag al veel tijd had verloren, kwam een dag later de genadeklap.

"Ik weet niet wat er gebeurd is", zei Pogacar na afloop van de koninginnenrit. "Ik was echt leeg aan de voet van de Col de la Loze. Ik heb de hele dag gegeten, maar dat is blijkbaar niet naar mijn benen gegaan. Dit was een van mijn slechtste dagen op de fiets."

De tweevoudig Tour-winnaar heeft nu een achterstand van 7 minuten en 35 seconden op Vingegaard en kan de eindzege wel vergeten. Pogacar was zelfs even bang dat het podium uit zicht was geraakt. "Ik dacht dat ik mijn tweede plaats zou verliezen, maar mijn ploeg heeft me geweldig gesteund."

Pogacar ging aan het begin van de etappe onderuit en leek zonder al te veel schade zijn weg te kunnen vervolgen. "Het doet niet veel pijn, maar misschien heeft het mijn lichaam wel geraakt. Als ik herstel, dan wil ik mijn team nog een ritzege schenken. Of iemand anders aan ritwinst helpen."

Donderdag gaat de Tour verder met een relatief vlakke etappe. Zaterdag staat de renners nog een zware bergrit te wachten, waarna er zondag wordt gefinisht op de Champs-Élysées in Parijs.