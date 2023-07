Vingegaard denkt dat Pogacar zeker nog iets probeert in Tour: 'Hij geeft nooit op'

Jonas Vingegaard denkt dat Tadej Pogacar de eindzege in de Tour de France nog altijd niet uit zijn hoofd heeft gezet. De Deen heeft na een dramatische dag van de Sloveen een enorme voorsprong op zijn rivaal in het klassement.

"Tadej Pogacar geeft nooit op", zei Vingegaard na afloop van de koninginnenrit. "Hij zal zeker nog iets proberen en daarvoor moet ik waken. Deze Tour blijft nog spannend."

De 26-jarige Vingegaard zag Pogacar al vroeg op de slotklim lossen. Uiteindelijk kwam hij bijna zes minuten eerder dan de kopman van UAE Team Emirates over de finish.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu 7 minuten en 35 seconden voorsprong op nummer twee Pogacar. Dinsdag deelde de kopman van Jumbo-Visma in de individuele tijdrit al een tik uit aan zijn concurrent.

"Natuurlijk ben ik opgelucht", vertelde Vingegaard. "Een voorsprong van meer dan zeven minuten is formidabel. Maar zoals ik al vaker heb gezegd: we zijn nog niet in Parijs. Er volgt nog een aantal lastige etappes."

'Het was een gekkenhuis'

Pogacar was vroeg in de rit ten val gekomen, maar kon zijn weg vervolgen. Vingegaard had het zien gebeuren. "Ik zat achter hem toen hij viel. Een andere renner reed tegen hem aan. Het is jammer voor hem. We hebben daarna niet versneld en er niet van geprofiteerd. Ik weet niet of hij er verder last van heeft gehad."

Kort voor de top van de Col de la Loze werd Vingegaard nog even opgehouden toen een auto tussen de vele toeschouwers op de weg tot stilstand was gekomen. "Het was een gekkenhuis. Zoveel publiek is mooi, maar het was ongelukkig dat dit gebeurde. Misschien kwam het doordat het een stuk van 24 procent was."