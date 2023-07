Vingegaard neemt voorschot op eindzege Tour na dramatische dag Pogacar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De eindzege in de Tour de France kan Jonas Vingegaard bijna niet meer ontgaan. De kopman van Jumbo-Visma zag Tadej Pogacar woensdag in de koninginnenrit al vroeg lossen op de slotklim en reed zijn rivaal op grote achterstand.

Pogacar moest de favorietengroep op bijna 8 kilometer van de top van de Col de la Loze laten gaan. De Sloveen kwam uiteindelijk 5 minuten en 45 seconden na Vingegaard over de finish.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu 7 minuten en 35 seconden voorsprong op nummer twee Pogacar. De Deen deelde dinsdag in de individuele tijdrit al een tik uit aan zijn concurrent.

Vingegaard eindigde in de koninginnenrit als vierde op bijna twee minuten van etappewinnaar Felix Gall. De Oostenrijker behoorde tot een omvangrijke vluchtersgroep en ging op de slotklim alleen in de aanval. Hij bleef Simon Yates ruim een halve minuut voor.

Donderdag gaat de Tour verder met een relatief vlakke etappe. Alleen zaterdag krijgen de renners nog een zware bergrit voor hun kiezen, waarna de Franse wielerronde een dag later traditiegetrouw eindigt op de Champs-Élysées in Parijs.

De zeventiende etappe voerde het peloton over 165,7 kilometer van Saint-Gervais Mont Blanc naar Courchevel. Na twee beklimmingen van de eerste categorie en een col van de tweede categorie lag de finish kort na de top van een klim van de hoogste categorie. In de slotkilometer moest nog wel flink worden geklommen.

Vroeg in de etappe kwam Pogacar ten val, maar hij kon zijn weg vervolgen. Op de tweede beklimming ontstond een kopgroep van 32 renners. Tot dit gezelschap behoorden onder meer Wilco Kelderman, Tiesj Benoot, Simon Yates, Pello Bilbao, David Gaudu, Rafal Majka, Gall en Thibaut Pinot.

Vooral de laatste 5 kilometers van de slotklim waren steil en nog daarvoor moest Pogacar lossen. De tweevoudig Tour-winnaar had al snel een minuut achterstand en zag het verschil steeds verder oplopen toen Vingegaard solo verderging. De Deen kreeg nog wel even hulp van de teruggezakte Kelderman.

Op de top van de Col de la Loze was de voorsprong van Vingegaard op Pogacar al bijna vijf minuten. Ruim een kilometer voor de top werd de Deen wel even opgehouden doordat de auto van de Tour-organisatie stilstond vanwege de grote hoeveelheid toeschouwers.

Op de slotklim was ook de kopgroep uiteengespat en op zo'n 6 kilometer van de top ging Gall alleen in de aanval. De 25-jarige renner van AG2R-Citroën sloeg al snel een gaatje met zijn medevluchters en soleerde naar de mooiste zege uit zijn carrière.

Vingegaard voegde zich in de afdaling bij enkele vluchters, maar kon Gall niet meer achterhalen. De Jumbo-Visma-renner kwam wel met een gigantische voorsprong op Pogacar over de finish en nam zo een voorschot op de eindzege in de Tour.